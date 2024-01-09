Комитет Рады рассматривает реестр воинского учета, среди следующих – проекты о мобилизации

В Верховной Раде зарегистрировано уже 5 законопроектов по совершенствованию мобилизации: правительственный и 4 альтернативных.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь: "По состоянию на утро уже в Раде 5-ть версий законопроекта о мобилизации (правительственный и 4-и альтернативных).

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Сегодня срок подачи альтернативных законопроектов закончился, поэтому наверное это весь перечень. Плюс, согласно регламенту, с сегодняшнего дня можно уже начинать рассматривать закон. Как минимум на комитете".

Детали: По словам Железняка, утром имело место закрытое обсуждение у спикера Руслана Стефанчука с фракциями по правительственному законопроекту.

Также собрался комитет по вопросам национальной безопасности и обороны.

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По мнению нардепа, очень вероятно во вторник решение по сути и дальнейшей судьбе законопроекта могут вообще не принять.

Сейчас обсуждается другой законопроект #10062 (по реестрам воинского учета).

Предыстория:

25 декабря стало известно, что Кабмин внес в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы" №10378, в котором регулируются вопросы об отсрочке от призыва на военную службу, в том числе людей с инвалидностью.

Правительство предлагает парламентариям наложить ряд ограничений на тех граждан, которые не выполнили обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизации, для нарушителей правил воинского учета и законодательства об обороне повысить штрафы, а за отказ проходить медосмотр лишать свободы так же, как за уклонение от мобилизации.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что некоторые нормы законопроекта о мобилизации могут противоречить Конституции.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил, что законопроект о мобилизации будет выноситься на голосование Верховной Рады только после обсуждения и внесения изменений.

8 января Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики на заседании признал правительственный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски.

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