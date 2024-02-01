ISW проанализировал заявления Путина о "демилитаризованной зоне"

Институт изучения войны (ISW) проанализировал заявления российского диктатора Владимира Путина об идее "демилитаризованной зоны", которая, по его мнению, выведет российскую территорию из-под огневой досягаемости Украины.

Источник: ISW

Детали: Президент России Владимир Путин удвоил свои максималистские и намеренно размытые территориальные цели в Украине 31 января.

Реклама:

Во время встречи со своими "доверенными лицами" российский диктатор заявил, что продвижение нынешней линии фронта вглубь Украины является важнейшей целью войск РФ на всей территории боевых действий.

Путин отметил идею "демилитаризованной" или "санитарной" зоны в Украине, которая, по его словам, выведет российскую территорию, включая оккупированную Украину, за пределы досягаемости как фронтовых артиллерийских систем, так и систем дальнего радиуса действия, предоставленных Западом.

Аналитики отмечают: объявленная Путиным цель продвинуть линию фронта так, чтобы заявленные и фактические территории России оказались за пределами досягаемости украинских огневых средств, является размытой и фактически недостижимой до тех пор, пока существует независимая Украина, способная вести боевые действия.

ВИДЕО ДНЯ

Путин, скорее всего, аннексирует любые украинские территории, которые России удастся захватить, преследуя эту призрачную цель (в частности, четыре области, об аннексии которых Россия уже заявила, но которые она лишь частично ей подконтрольны), таким образом, новые российские территории окажутся в зоне досягаемости украинских систем.

Президент РФ также включил город Харьков, который он ранее называл "российским", в эту гипотетическую "демилитаризованную зону", вероятно, для того, чтобы воспользоваться дискуссиями вокруг маловероятной возможности российской наступательной операции вдоль северной границы Харьковской области с Белгородской областью.

Путин может намереваться усилить эти дискуссии, чтобы отвлечь внимание Украины от продолжающейся российской наступательной операции вдоль линии Харьков-Луганская область, но ISW продолжает оценивать, что российские силы в Белгородской области могут осуществлять лишь тактические действия, которые будут служить действиями для отвлечения и закрепления украинских сил вдоль границы.

Российский диктатор также, вероятно, пытается апеллировать к новым призывам российских ультранационалистов создать "буферную зону" между Харьковской и Белгородской областями, чтобы отодвинуть украинские РСЗО и артиллерию от границы с Белгородской областью.

В отчете напоминают, что Путин ранее заявлял, что рассмотрит возможность создания такой "буферной зоны" во время массового недовольства по поводу трансграничных рейдов проукраинских сил в Белгородскую область летом 2023 года, но российские военные до сих пор не предприняли никаких действий, которые бы свидетельствовали о том, что он серьезно рассматривает эти призывы.

Путин также отметил российские наступательные усилия под Авдеевкой, вероятно, для того, чтобы представить эти усилия как успешные для российской аудитории и еще больше оправдать российскую войну в Украине.

Он также повторил шаблонные нарративы о том, что российская война в Украине - это борьба за российский суверенитет, которая очищает российское общество от тех, кто против этого суверенитета, таким образом пытаясь объединить российское общество.

Ключевые выводы ISW за 31 января: