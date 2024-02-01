В ГУР отрицают, что писали официальное письмо для выезда Арестовича из страны

Главное управление разведки отрицает, что скандально известный блогер Алексей Арестович выехал из Украины благодаря письму от ГУР.

Источник: Главное управление разведки

Дословно: "Информация о пересечении границы и выезде за пределы Украины лица по имени Алексей Арестович 4 сентября 2023 года якобы на основании письма от ГУР МО Украины, которую опубликовало NGL.media, не соответствует действительности.

Реклама:

Главное управление разведки Министерства обороны Украины не предоставляло указанному лицу ни писем, ни каких-либо других документов для выезда за границу".

Напомним:

1 февраля журналистский антикоррупционный центр NGL.media опубликовал информацию, что бывший внештатный советник главы Офиса президента, скандально известный блогер Алексей Арестович выехал из Украины благодаря письму Главного управления разведки Министерства обороны Украины и находится сейчас в Нью-Йорке (США).