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В ГУР отрицают, что писали официальное письмо для выезда Арестовича из страны

Алена МазуренкоЧетверг, 1 февраля 2024, 15:00
В ГУР отрицают, что писали официальное письмо для выезда Арестовича из страны
АЛЕКСЕЙ АРЕСТОВИЧ, ФОТО ОП

Главное управление разведки отрицает, что скандально известный блогер Алексей Арестович выехал из Украины благодаря письму от ГУР.

Источник: Главное управление разведки

Дословно: "Информация о пересечении границы и выезде за пределы Украины лица по имени Алексей Арестович 4 сентября 2023 года якобы на основании письма от ГУР МО Украины, которую опубликовало NGL.media, не соответствует действительности.

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Главное управление разведки Министерства обороны Украины не предоставляло указанному лицу ни писем, ни каких-либо других документов для выезда за границу".

Напомним:

  • 1 февраля журналистский антикоррупционный центр NGL.media опубликовал информацию, что бывший внештатный советник главы Офиса президента, скандально известный блогер Алексей Арестович выехал из Украины благодаря письму Главного управления разведки Министерства обороны Украины и находится сейчас в Нью-Йорке (США).

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Темы: разведкаАрестович
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