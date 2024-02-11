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Польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков на границе

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 11 февраля 2024, 21:18
Польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков на границе
скриншот видео farmer.pl

Польские аграрии, которые протестуют возле пункта пересечения границы с Украиной, высыпали часть зерна из трех украинских грузовиков.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Детали: Случай произошел 11 февраля около 11:30 возле пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск", одного из мест протеста польских фермеров.

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Видео с места инцидента появилось на странице farmer.pl в Facebook.

"Три грузовика, за рулем которых были граждане Украины, въехали в Польшу после таможенных процедур. Протестующие не дали им ехать дальше и в определенный момент открыли полуприцепы, в результате чего часть зерна высыпалась на дорогу. Водители после этого поехали обратно в Украину", – сообщила представитель полиции Хелма Ева Чиж.

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Она добавила, что силового противостояния во время этих событий не было.

"Мы проводим расследование, устанавливаем личности людей, которые принимали в этом участие, и опрашиваем свидетелей", – добавила Ева Чиж, отметив, что дальше собранные данные передадут в прокуратуру для правовой оценки.

Что предшествовало: В пятницу фермеры со всей Польши начали акцию протеста, которая, как ожидается, продлится 30 дней. Она предусматривает, среди прочего, блокирование дорог и пограничных переходов с Украиной.

Перед тем в Госпогранслужбе заявляли, что ожидают протестов в районе пяти КПП, двух из них – с понедельника, 12 февраля.

10 февраля на пункте пропуска "Шегини – Медика" 10 февраля возобновили движение тяжеловозов после того, как польские фермеры завершили акцию протеста и разблокировали его.

Читайте и смотрите также интервью с торговым представителем Украины о блокаде границы, протестах фермеров и действиях Киева.

Темы: Польшаграница
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