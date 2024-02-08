В Никополе расстреляли авто заместителя мэра: он погиб

В городе Никополь Днепропетровской области неустановленное лицо расстреляло автомобиль заместителя городского головы, заместителя председателя Никопольского совета Виталия Журавлева.

Источник: собеседники УП в правоохранительных органах, Национальная полиция

Детали: Чрезвычайное происшествие произошло возле дома заместителя мэра. По словам источника УП, одна из основных версий - конфликт с местной группировкой, который тянется с 2017 года.

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Дословно полиция: "8 февраля около 9 утра в полицию поступило сообщение, что неизвестный расстрелял автомобиль, принадлежащий заместителю председателя Никопольского совета. На месте происшествия полицейские установили, что нападавший применил неустановленное оружие, в результате чего автомобиль загорелся. После тушения пожара в салоне было обнаружено тело 59-летнего мужчины.

На розыск подозреваемого ориентирован весь личный состав полиции региона. Для задержания вооруженного нападающего на место выехало руководство областной полиции, спецназовцы КОРД и все правоохранительные структуры".