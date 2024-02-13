ISW: В России внедряют законопроект, чтобы ограничить деятельность оппозиционных СМИ
По мнению специалистов Института изучения войны (ISW), российская Дума рассматривает законопроект, который ограничит деятельность оппозиционных СМИ в России в долгосрочной перспективе.
Источник: ISW
Детали: В обзоре отмечают, что российская Госдума рассматривает законопроект об ограничении въезда в Россию лиц, которых российское правительство определяет как "нежелательных".
Аналитики предполагают, что, вероятно, это является частью постоянных усилий по цензуре оппозиционных СМИ и разрушению связей между Россией и иностранными и международными неправительственными организациями.
Председатель комитета Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев объявил 12 февраля, что он и другие депутаты подали законопроект, который позволит российскому правительству определять иностранные организации, учредители или участники которых, вероятно, связаны с иностранными правительствами, как "нежелательные".
Законопроект также будет запрещать въезд в Россию иностранцам и лицам без гражданства, которые участвуют в деятельности таких "нежелательных" организаций.
Специалисты отмечают: этот законопроект, вероятно, запретит въезд в Россию журналистам российских оппозиционных СМИ, базирующихся за пределами России, и иностранным СМИ с российским вещанием (таким как британская BBC и немецкая Deutsche Welle), тем самым ограничив их возможность освещать внутренние дела РФ, а также, вероятно, еще больше заблокирует работу международных и иностранных неправительственных организаций в России.
В ISW добавляют, что российские власти также могут выдвинуть уголовные обвинения и лишить российского гражданства лиц, признанных виновными в участии в "нежелательных" организациях.
Недавно Пискарев объявил, что Госдума рассматривает еще один законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на платформах, принадлежащих организациям, определенным как "иностранные агенты", вероятно, с целью использования финансового принуждения для цензуры российских оппозиционных СМИ и критически настроенных российских ультранационалистических военных блогеров.
По оценкам ISW, Кремль пытается консолидировать контроль над российским информационным пространством и подавить инакомыслие в преддверии президентских выборов в России в марте 2024 года, хотя этот законопроект, вероятно, серьезно ограничит деятельность оппозиционных СМИ в России в долгосрочной перспективе.
Ключевые выводы ISW за 12 февраля:
- Главное управление военной разведки Украины сообщило, что боевики ливанской "Хезболлы" и Корпуса стражей исламской революции готовят российских операторов беспилотников на авиабазе Шайрат в Сирии.
- Российская Государственная Дума рассматривает законопроект об ограничении въезда в Россию лиц, которых российское правительство определяет как "нежелательных", что, вероятно, является частью постоянных усилий по цензуре оппозиционных СМИ и уничтожению связей между Россией и иностранными и международными неправительственными организациями.
- Борис Надеждин, единственный открытый антивоенный кандидат в президенты России, подал два иска в Верховный суд России, оспаривая отказ Центральной избирательной комиссии России зарегистрировать его кандидатом, поскольку Кремль продолжает усилия по подавлению оппозиции, пытаясь сохранить видимость легитимности президентских выборов.
- ЕС начинает предпринимать конкретные шаги по возможному использованию замороженных российских активов для помощи Украине.
- Украинские силы недавно осуществили подтвержденные продвижения вблизи Кременной, Донецка и на западе Запорожской области, а россияне осуществили подтвержденные продвижения вблизи Купянска и Кременной.
- Южнокорейское информационное агентство Yonhap сообщило 12 февраля, что Северная Корея разработала 240-мм управляемый снаряд системы залпового огня, который может экспортировать в Россию.
- Российские власти продолжают использовать молодежные программы для русификации украинской молодежи.