КНДР заявила про розробку нових керованих снарядів для ракетної пускової установки

Північна Корея розробила нову балістичну систему керування реактивною системою залпового вогню і керовані снаряди.

Джерело: Yonhap, KCNA

Деталі: За повідомленням Центрального телеграфного агентства Кореї (KCNA), в неділю Академія оборонних наук провела випробування нових керованих снарядів калібру 240 мм, щоб оцінити їхню точність і переваги.

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"Розробка керованих реактивних систем залпового вогню калібру 240 мм і їхньої системи балістичного контролю якісно змінить сили реактивних систем залпового вогню нашої армії", – йдеться в повідомленні KCNA.

Північна Корея заявила, що останнє технічне вдосконалення допоможе переоцінити стратегічну цінність і корисність реактивної системи залпового вогню калібру 240 мм, а також підвищити роль такої зброї "на полі бою".

Випробування керованого реактивного снаряда калібру 240 мм, фото: KCNA

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