Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

КНДР заявила про розробку нових керованих снарядів для ракетної пускової установки

Ольга Глущенко Понеділок, 12 лютого 2024, 05:56
КНДР заявила про розробку нових керованих снарядів для ракетної пускової установки
Фото: Getty Images

Північна Корея розробила нову балістичну систему керування реактивною системою залпового вогню і керовані снаряди.

Джерело: Yonhap, KCNA

Деталі: За повідомленням Центрального телеграфного агентства Кореї (KCNA), в неділю Академія оборонних наук провела випробування нових керованих снарядів калібру 240 мм, щоб оцінити їхню точність і переваги.

Реклама:

"Розробка керованих реактивних систем залпового вогню калібру 240 мм і їхньої системи балістичного контролю якісно змінить сили реактивних систем залпового вогню нашої армії", – йдеться в повідомленні KCNA.

Північна Корея заявила, що останнє технічне вдосконалення допоможе переоцінити стратегічну цінність і корисність реактивної системи залпового вогню калібру 240 мм, а також підвищити роль такої зброї "на полі бою".

 
Випробування керованого реактивного снаряда калібру 240 мм, фото: KCNA

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Теми: КНДРПівнічна Кореязброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував, для чого росіянам тактичний розворот через Авдіївку

Нездатність підтримати Україну ніколи не буде забута – Байден про канікули Палати представників

Парламент Греції легалізував одностатеві шлюби

Зеленський: Ситуація на кордоні з Польщею – це порушення принципів солідарності 

Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу

Столтенберг вважає, що США не вийдуть з НАТО: пояснив чому

Усі новини...

Читайте УП В Google News

КНДР
Кім Чен Ин заявив, що "має законне право" знищити Південну Корею
Росіяни вранці били по Харкову північнокорейськими ракетами – поліція
США в ООН: Росія дев’ять разів запускала по Україні ракети, які поставила КНДР
Останні новини
08:45
Спікер Джонсон заявив, що Конгрес США вже кілька тижнів знав про загрозу з боку РФ
08:39
Російські війська другу ніч поспіль атакували Миргород, влучили в землю
08:38
Угорщина приєднається до коаліції НАТО з розмінування України
08:34
У Херсоні зупинилися тролейбуси: окупанти обстрілами пошкодили мережу
08:25
"Щоб хтось пішов відпочивати, його треба замінити". Як ДФТГ "Хартія" стало регулярною бригадою
07:53
Втрати Росії у війні перевалили за 400 тисяч солдатів
07:31
Росіяни активно атакують поблизу Авдіївки, за добу тут було 28 боєзіткнень − Генштаб
06:56
Колишнього інформатора ФБР звинувачують у брехні проти Байденів – CNN
06:18
Росіяни заявляють про атаку 5 українських БпЛА
06:12
Ворог бив по Сумщині, на одну із громад скинув 12 мін
Усі новини...
Реклама: