КНДР заявила про розробку нових керованих снарядів для ракетної пускової установки
Північна Корея розробила нову балістичну систему керування реактивною системою залпового вогню і керовані снаряди.
Деталі: За повідомленням Центрального телеграфного агентства Кореї (KCNA), в неділю Академія оборонних наук провела випробування нових керованих снарядів калібру 240 мм, щоб оцінити їхню точність і переваги.
"Розробка керованих реактивних систем залпового вогню калібру 240 мм і їхньої системи балістичного контролю якісно змінить сили реактивних систем залпового вогню нашої армії", – йдеться в повідомленні KCNA.
Північна Корея заявила, що останнє технічне вдосконалення допоможе переоцінити стратегічну цінність і корисність реактивної системи залпового вогню калібру 240 мм, а також підвищити роль такої зброї "на полі бою".
Передісторія:
- 15 січня Північна Корея заявила про випробування твердопаливної ракети середньої дальності, оснащеної гіперзвуковою боєголовкою.
- 24 січня Ракетне управління КНДР провело перші випробування стратегічної крилатої ракети нового типу Pulhwasal-3-31, яка перебуває на стадії розроблення.
- 29 січня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин спостерігав за випробуваннями крилатих ракет з підводних човнів і розглянув проект будівництва атомного підводного човна.
- 2 лютого Північна Корея випустила кілька крилатих ракет біля західного узбережжя.