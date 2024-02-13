Нападавшие на квартиру журналиста Николова получили тысячу долларов – полиция

По данным полиции, нападавшие на квартиру журналиста Юрия Николова получили тысячу долларов от заказчика.

Источник: первый заместитель председателя Национальной полиции, руководитель Главного следственного управления НПУ Максим Цуцкиридзе в интервью "Цензор.net"

Прямая речь: "Тысяча долларов на всех. Это предварительно".

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Детали: По словам Цуцкиридзе, задание напасть на Николова фигуранты получили через телеграм-канал. Одним из условий получения денежного вознаграждения за выполнение задания было фиксирование этих действий на камеру.

Глава ГСУ отмечает, что сейчас очень много подобных заказов по различным нападениям делается через телеграм-каналы. Например, последние поджоги релейных шкафов "Укрзализныци" (12 фактов).

Относительно вероятных нападавших на квартиру журналиста Цуцкиридзе пояснил, что их не задерживали, потому что статья Уголовного кодекса, по которой расследуется уголовное производство, не тяжелая. Речь идет о части 3 статьи 171, санкция которой не предусматривает содержание под стражей.

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В то же время глава ГСУ НПУ говорит, что, учитывая общественный резонанс и то, что вещественные доказательства могут быть уничтожены, у лиц, которые были установлены, были проведены неотложные обыски, а доказательства изъяты. В частности, телефоны, компьютерная техника, на которой фиксировалось само событие совершения преступления.

Во время же допросов установлен организатор, который нанимал других участников этой "акции" через один из телеграм-каналов.

Отвечая на уточняющие вопросы Цуцкиридзе отметил, что на данном этапе расследования, после комплекса следственных действий нет подтверждения, что к этому причастны правоохранительные органы: Служба безопасности Украины или другие.

Прямая речь: "Теперь нам надо установить, кто был над организатором, то есть, есть ли какие-то заказчики.

И я просил бы средства массовой информации не "подталкивать" правоохранителей, потому что здесь главное - не сделать ошибку. Будут еще проведены определенные следственные действия, мы не останавливаемся. А журналисты смогут в конце концов дать оценку нашей работе".

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