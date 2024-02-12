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Убийству юного украинского баскетболиста в Германии предшествовала ссора

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 12 февраля 2024, 13:24
Убийству юного украинского баскетболиста в Германии предшествовала ссора
Преступление произошло на автобусной станции в Оберхаузене, рядом с главным железнодорожным вокзалом, фото - Frank Schneider via Bild

Немецкие правоохранители сообщили подробности стычки, в результате которой в Оберхаузене под Дюссельдорфом погиб 17-летний украинский баскетболист Владимир Ермаков.

Источник: Focus со ссылкой на данные прокуратуры и полиции города Эссен, Bild, передает "Европейская правда"

Детали: По данным правоохранителей, вечером 10 февраля на автобусной остановке на площади Вилли Брандта в городе Оберхаузен (город в административном районе Дюссельдорфа – ред.) между двумя группами молодых людей вспыхнула жестокая ссора.

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Сначала они спорили в автобусе, однако перепалка завершилась физической схваткой после выхода из автобуса на вышеупомянутой площади.

В результате инцидента четверо молодых людей получили серьезные ранения, предположительно, ножевые. Нападавшие с места преступления скрылись.

Вскоре 17-летний украинец от полученных травм скончался в больнице, несмотря на проведенную операцию.

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На следующий день правоохранители задержали двух подозреваемых – 15-летнего парня из Гельзенкирхена и 14-летнего из Герне. Оба были известны полиции.

На 15-летнего подростка был выдан ордер на арест из-за серьезности обвинений, тогда как 14-летнего передали законным опекунам из-за отсутствия достаточных доказательств.

По данным издания Bild, один из нападавших – немец турецкого происхождения, известный полиции по нескольким преступлениям, связанных с нанесением телесных повреждений и ограблением. Второй подозреваемый – немец греческого происхождения, он также известен полиции.

Расследование обстоятельств и мотивов преступления продолжается.

Этому предшествовало: 11 февраля Федерация баскетбола Украины сообщила о гибели 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова в Германии, Федерация баскетбола города Киева добавила, что он погиб в результате нападения.

Впоследствии Министерство иностранных дел Украины сообщило, что немецкая полиция задержала убийцу украинского баскетболиста Владимира Ермакова.

Темы: Германияубийствоспорт
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