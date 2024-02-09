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В интервью скандальному Карлсону Путин обвинил Украину в нежелании вести переговоры

Ольга ГлущенкоПятница, 9 февраля 2024, 01:54
В интервью скандальному Карлсону Путин обвинил Украину в нежелании вести переговоры
Путин, скриншот видео

Российский диктатор Владимир Путин в интервью "американскому Соловьеву" заявил о якобы желании "добиться разрешения ситуации в Украине путем переговоров".

Источник: Путин в интервью скандальному ведущему Такеру Карлсону

Детали: Путин заявил, что якобы хочет добиться разрешения ситуации в Украине путем переговоров.

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Прямая речь: "Они (переговоры, - ред.) достигли очень высокой стадии согласования позиций в сложном процессе (в Стамбуле в 2022 году, - ред.), и они были почти завершены.

Но после того, как мы вывели наши войска из Киева, другая сторона отвергла все эти договоренности и подчинилась указаниям западных стран, европейских стран и США бороться с Россией до конца.

Кроме того, президент Украины законодательно запретил вести переговоры с Россией. Он подписал указ, которым запретил всем вести переговоры с Россией".

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"Мы знаем, что он (президент Украины, - ред.) выдвигает какие-то идеи по этому урегулированию, но чтобы о чем-то договориться, нужен диалог. Разве это не так?".

Детали: По словам Путина, Украина теперь выдвигает условия, на которые Россия не может согласиться.

Заметим, что Путин начал интервью с длинного урока якобы истории, он выдвигал манипулятивные утверждения о суверенитете Украины и искажал исторические интерпретации украинской государственности.

Справка: Такер Карлсон был ведущим программы "Такер Карлсон сегодня вечером" на телеканале "Fox News" с 2016 по 2023 год, но в апреле прошлого года его уволили без официального объяснения со стороны работодателя.

CNN отмечал, что "Карлсон был главным пропагандистом теорий заговора и радикальной риторики на телеканале".

Что предшествовало:

  • Карлсон анонсировал свой разговор с президентом России Владимиром Путиным, ради которого он приехал в Москву, и заявил, что попросил об интервью президента Украины Владимира Зеленского.
  • Карлсон был ведущим программы "Такер Карлсон сегодня вечером" на телеканале Fox News с 2016 по 2023 год, но в апреле прошлого года его уволили без официального объяснения со стороны работодателя.
  • В ноябре экс-президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает антиукраинского телеведущего Такера Карлсона как потенциального партнера и вице-президента.

Темы: Путинвойна
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