В интервью скандальному Карлсону Путин обвинил Украину в нежелании вести переговоры
Российский диктатор Владимир Путин в интервью "американскому Соловьеву" заявил о якобы желании "добиться разрешения ситуации в Украине путем переговоров".
Источник: Путин в интервью скандальному ведущему Такеру Карлсону
Детали: Путин заявил, что якобы хочет добиться разрешения ситуации в Украине путем переговоров.
Прямая речь: "Они (переговоры, - ред.) достигли очень высокой стадии согласования позиций в сложном процессе (в Стамбуле в 2022 году, - ред.), и они были почти завершены.
Но после того, как мы вывели наши войска из Киева, другая сторона отвергла все эти договоренности и подчинилась указаниям западных стран, европейских стран и США бороться с Россией до конца.
Кроме того, президент Украины законодательно запретил вести переговоры с Россией. Он подписал указ, которым запретил всем вести переговоры с Россией".
"Мы знаем, что он (президент Украины, - ред.) выдвигает какие-то идеи по этому урегулированию, но чтобы о чем-то договориться, нужен диалог. Разве это не так?".
Детали: По словам Путина, Украина теперь выдвигает условия, на которые Россия не может согласиться.
Заметим, что Путин начал интервью с длинного урока якобы истории, он выдвигал манипулятивные утверждения о суверенитете Украины и искажал исторические интерпретации украинской государственности.
Справка: Такер Карлсон был ведущим программы "Такер Карлсон сегодня вечером" на телеканале "Fox News" с 2016 по 2023 год, но в апреле прошлого года его уволили без официального объяснения со стороны работодателя.
CNN отмечал, что "Карлсон был главным пропагандистом теорий заговора и радикальной риторики на телеканале".
Что предшествовало:
- Карлсон анонсировал свой разговор с президентом России Владимиром Путиным, ради которого он приехал в Москву, и заявил, что попросил об интервью президента Украины Владимира Зеленского.
- Карлсон был ведущим программы "Такер Карлсон сегодня вечером" на телеканале Fox News с 2016 по 2023 год, но в апреле прошлого года его уволили без официального объяснения со стороны работодателя.
- В ноябре экс-президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает антиукраинского телеведущего Такера Карлсона как потенциального партнера и вице-президента.