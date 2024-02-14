В части страны была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

В ночь на 14 февраля в юго-восточных областях была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистики.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!".

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Дополнено в 1.14: Возникла ракетная опасность для Херсонской и Николаевской областей.

Около 2:00 воздушную тревогу отменили.