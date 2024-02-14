В части страны была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики
Среда, 14 февраля 2024, 01:11
В ночь на 14 февраля в юго-восточных областях была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистики.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно: "Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!".
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Дополнено в 1.14: Возникла ракетная опасность для Херсонской и Николаевской областей.
Около 2:00 воздушную тревогу отменили.