В частині країни була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики
Середа, 14 лютого 2024, 01:11
У ніч на 14 лютого в південно-східних областях була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування балістики.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно: "Загроза застосування балістичного озброєння з північного-сходу в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!".
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Доповнено о 1.14: Виникла ракетна небезпека для Херсонської та Миколаївської областей.
Близько 2.00 повітряну тривогу скасували.