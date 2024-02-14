В частині країни була оголошена повітряна тривога через  загрозу балістики

У ніч на 14 лютого в південно-східних областях була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування балістики.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно: "Загроза застосування балістичного озброєння з північного-сходу в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!".

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Доповнено о 1.14: Виникла ракетна небезпека для Херсонської та Миколаївської областей.

Близько 2.00 повітряну тривогу скасували.