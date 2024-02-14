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ISW: российские войска используют советскую теорию глубокого боя

Алена ИвашкивСреда, 14 февраля 2024, 04:10
ISW: российские войска используют советскую теорию глубокого боя
Украинские военные, фото Генштаба ВСУ

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что российские войска пытаются восстановить маневр на поле боя с помощью советской теории глубокого боя, но пока не могут реализовать ее из-за современных возможностей Украины.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Машовец заявил, что российские войска пытаются применить советскую теорию глубокого боя для оперативного планирования, чтобы быстро прорвать украинскую оборону, но не могут достичь эффекта советских операций.

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Теория глубокого боя - это продукт советского оперативного искусства, разработанный в 1920-1930-х годах, который был призван восстановить маневр на поле боя после Первой мировой войны. 

Для этого взаимодействовать с противником нужно было на нескольких фронтах и в глубине на тактическом и оперативном уровнях путем атаки вражеских активов на всех эшелонах артиллерией, воздушными ударами и атаковать тыл противника в сочетании с фронтальными атаками для прорыва оборонительных линий.

Теория глубокого боя также предполагает, что успешное оперативное планирование включает в себя последовательные планы операций, чтобы предотвратить восстановление целостных оборонительных позиций противника после проникновения.

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Ключевые оперативные принципы теории глубокого боя остаются актуальными в современной войне, и российские военные могли бы возобновить маневр на поле боя и преодолеть украинскую оборону, если бы они смогли успешно планировать и осуществлять оперативно обоснованные действия. 

Украинские войска также могли бы использовать теорию глубокого боя для восстановления маневра на поле боя в свою пользу, если бы их западные сторонники должным образом обеспечили их ресурсами.

Машовец, однако, отметил, что нынешние ограниченные возможности российских войск, в частности в ведении эффективного контрбатарейного огня, поражении целей на оперативной глубине, сокрытии концентрации сил от противника и борьбе с украинским технологическим паритетом, мешают российским войскам достичь эффекта неожиданности на оперативном уровне, необходимого для прорыва украинских линий обороны и проведения глубоких операций. 

Машовец заявил, что российское военное командование не в состоянии внедрить определенные технологические инновации в оперативное планирование, в том числе дистанционную установку мин, широкомасштабные операции с использованием беспилотных летательных аппаратов, командование и управление и связь с применением современных технологий. 

ISW добавил, что нынешний украинский боевой потенциал лишает российские силы возможности возобновить маневр на поле боя на российских условиях. Однако он в значительной степени зависит от западной военной помощи в ключевых вопросах. Большинство из нужной помощи может предоставить только США. 

Ключевые выводы ISW за 13 февраля:

  • Сенат США принял законопроект о дополнительных ассигнованиях, который предусматривает предоставление Украине помощи в сфере безопасности на сумму около $60 млрд, подавляющее большинство из которых пойдет американским компаниям и персоналу.
  • Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что российские войска пытаются восстановить маневр на поле боя с помощью советской теории глубокого боя, но пока испытывают трудности с реализацией из-за нынешних возможностей Украины.
  • Нынешние украинские возможности на поле боя, которые лишают российские войска возможности восстановить маневр на поле боя на российских условиях, в значительной степени зависят от предоставления западной военной помощи в ключевых системах, многие из которых могут предоставить только США в больших масштабах.
  • Украинские войска не смогут удержать эти преимущества и лишить российские войска возможности возобновить маневр на поле боя на российских условиях без дальнейшей помощи со стороны США и их стран-партнеров в ближайшей и среднесрочной перспективе.
  • Российские источники целенаправленно преувеличивают украинские потери в результате российского удара под Селидово, Донецкая область, 13 февраля.
  • Кремль, похоже, отстаивает право применять законодательство Российской Федерации к должностным лицам правительств стран-членов НАТО за действия, совершенные при исполнении ими служебных обязанностей на территории своих стран.
  • Санкции США, как сообщается, ограничивают усилия России, направленные на то, чтобы обойти нефтяные ограничения G7, на фоне постоянных указаний на то, что Индия может переосмыслить свою растущую позицию в качестве покупателя российской нефти.
  • Недавно российские войска осуществили подтвержденные продвижения вблизи Кременной и на западе Запорожской области на фоне продолжающихся позиционных боев вдоль всей линии фронта.
  • Британский Международный институт стратегических исследований (IISS) заявил 12 февраля, что Россия, вероятно, способна удерживать нынешние темпы потерь техники как минимум в течение двух-трех лет, производя новую технику и возвращая технику с хранения.
  • Кремль продолжает прилагать усилия для укрепления контроля над оккупированной Украиной путем институционализации социальных выплат и услуг.

Темы: ISWвойнаРосcия
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