ISW: российские войска используют советскую теорию глубокого боя

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что российские войска пытаются восстановить маневр на поле боя с помощью советской теории глубокого боя, но пока не могут реализовать ее из-за современных возможностей Украины.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Машовец заявил, что российские войска пытаются применить советскую теорию глубокого боя для оперативного планирования, чтобы быстро прорвать украинскую оборону, но не могут достичь эффекта советских операций.

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Теория глубокого боя - это продукт советского оперативного искусства, разработанный в 1920-1930-х годах, который был призван восстановить маневр на поле боя после Первой мировой войны.

Для этого взаимодействовать с противником нужно было на нескольких фронтах и в глубине на тактическом и оперативном уровнях путем атаки вражеских активов на всех эшелонах артиллерией, воздушными ударами и атаковать тыл противника в сочетании с фронтальными атаками для прорыва оборонительных линий.

Теория глубокого боя также предполагает, что успешное оперативное планирование включает в себя последовательные планы операций, чтобы предотвратить восстановление целостных оборонительных позиций противника после проникновения.

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Ключевые оперативные принципы теории глубокого боя остаются актуальными в современной войне, и российские военные могли бы возобновить маневр на поле боя и преодолеть украинскую оборону, если бы они смогли успешно планировать и осуществлять оперативно обоснованные действия.

Украинские войска также могли бы использовать теорию глубокого боя для восстановления маневра на поле боя в свою пользу, если бы их западные сторонники должным образом обеспечили их ресурсами.

Машовец, однако, отметил, что нынешние ограниченные возможности российских войск, в частности в ведении эффективного контрбатарейного огня, поражении целей на оперативной глубине, сокрытии концентрации сил от противника и борьбе с украинским технологическим паритетом, мешают российским войскам достичь эффекта неожиданности на оперативном уровне, необходимого для прорыва украинских линий обороны и проведения глубоких операций.

Машовец заявил, что российское военное командование не в состоянии внедрить определенные технологические инновации в оперативное планирование, в том числе дистанционную установку мин, широкомасштабные операции с использованием беспилотных летательных аппаратов, командование и управление и связь с применением современных технологий.

ISW добавил, что нынешний украинский боевой потенциал лишает российские силы возможности возобновить маневр на поле боя на российских условиях. Однако он в значительной степени зависит от западной военной помощи в ключевых вопросах. Большинство из нужной помощи может предоставить только США.

Ключевые выводы ISW за 13 февраля: