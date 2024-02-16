Зеленский: Навальный был убит Путиным
Президент Владимир Зеленский в ответ на новость о смерти в колонии РФ оппозиционера Алексея Навального заявил, что его убил российский диктатор Владимир Путин.
Источник: Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем
Прямая речь: "Путин всегда убивает. Он сам по себе и есть война. Он не остановится, его можно только остановить и только в сотрудничестве.
Только что стало известно, что в российской тюрьме погиб Алексей Навальный, очевидно, он убит Путиным, как и тысячи замученных из-за одного этого существа. Ему безразлично, кто погибнет, чтобы он сохранил свои позиции.
И именно поэтому он не должен сохранить ничего. Путин все должен проиграть, все должен потерять и отвечать за содеянное".
Что было раньше: 16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.
Справка: Навального, который пытался разоблачать представителей российской власти, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа 2020 года он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому.Навального спасли в немецкой клинике Charité. 17 января 2021 года после возвращения из Германии Навального задержали. Его обвинили в невыполнении обязательств условно осужденного по делу "Ив Роше". А уже 2 февраля Навальному заменили условный срок на реальный по этому делу. Российский суд назначил ему 2 года и 8 месяцев колонии. В тот же день люди вышли на улицы по всей России. За несколько часов количество задержанных превысило тысячу человек, протесты закончились ничем.
Что предшествовало:
- Алексей Навальный находится в заключении с начала 2021 года. В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил политика к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу об "экстремизме".
- В декабре оппозиционер оказался в исправительной колонии № 3 "Полярный волк", расположенной в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе.
- Эта колония функционировала как колония для особо опасных рецидивистов", писала в 2006 году "Новая газета". Часть срока в колонии № 3 в Харпе провел бизнес-партнер Михаила Ходорковского Платон Лебедев, осужденный по делу ЮКОСа.