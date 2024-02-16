Зеленский: Навальный был убит Путиным

Президент Владимир Зеленский в ответ на новость о смерти в колонии РФ оппозиционера Алексея Навального заявил, что его убил российский диктатор Владимир Путин.

Источник: Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем

Прямая речь: "Путин всегда убивает. Он сам по себе и есть война. Он не остановится, его можно только остановить и только в сотрудничестве.

Реклама:

Только что стало известно, что в российской тюрьме погиб Алексей Навальный, очевидно, он убит Путиным, как и тысячи замученных из-за одного этого существа. Ему безразлично, кто погибнет, чтобы он сохранил свои позиции.

И именно поэтому он не должен сохранить ничего. Путин все должен проиграть, все должен потерять и отвечать за содеянное".

Что было раньше: 16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.

ВИДЕО ДНЯ

Справка: Навального, который пытался разоблачать представителей российской власти, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа 2020 года он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому.Навального спасли в немецкой клинике Charité. 17 января 2021 года после возвращения из Германии Навального задержали. Его обвинили в невыполнении обязательств условно осужденного по делу "Ив Роше". А уже 2 февраля Навальному заменили условный срок на реальный по этому делу. Российский суд назначил ему 2 года и 8 месяцев колонии. В тот же день люди вышли на улицы по всей России. За несколько часов количество задержанных превысило тысячу человек, протесты закончились ничем.

Что предшествовало: