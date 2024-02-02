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Оккупанты ночью запустили 24 "Шахеды", 11 из них сбили, еще 7 "локационно потеряны" − Воздушные силы

Ирина БалачукПятница, 2 февраля 2024, 07:59
Оккупанты ночью запустили 24 Шахеды, 11 из них сбили, еще 7 локационно потеряны − Воздушные силы
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Ночью 2 февраля россияне запустили по Украине 24 ударных беспилотника, почти половину из них силам ПВО удалось уничтожить.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно Генштаб: "Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар, применив 25 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 11 вражеских дронов уничтожено".

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Детали: Позже Воздушные силы уточнили, что россияне запустили 24 "Шахеда" из российского города Приморско-Ахтарска и с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Дословно ВС: "Удар был направлен по объектам критической инфраструктуры на Днепропетровщине. В общем, силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 11 вражеских БпЛА в пределах Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской и Харьковской областей".

Детали: Также ВС добавили, что по меньшей мере 7 "Шахедов" не достигли своих целей и были "локационно потеряны".

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Темы: ШахедРосcияВоздушные силы ВСУ
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