Госдеп США о "демилитаризованной зоне" Путина: Россия могла бы начать первой
Государственный департамент Соединенных Штатов, реагируя на идею российского диктатора Владимира Путина создать "демилитаризованную зону" между Российской Федерацией и Украиной, заявил, что для этого России нужно демилитаризовать оккупированные части Украины.
Источник: спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге, цитирует "Европейская правда"
Прямая речь Миллера: "Я пытаюсь понять, как можно реализовать демилитаризованную зону между Россией и Украиной, когда российские войска сейчас находятся на территории Украины".
Детали: Спикер Госдепа США отметил, что довольно трудно иметь демилитаризованную зону, когда российские войска продолжают действовать на украинской стороне границы.
Он напомнил, что Путин неоднократно давал понять, что он не изменил своей цели – завоевать и покорить Украину.
Прямая речь: "Поэтому я думаю, что если РФ действительно заинтересована в демилитаризованной зоне, она могла бы начать с демилитаризации тех частей Украины, где сейчас находятся российские войска".
Предыстория:
- 31 января Владимир Путин заявил, что "демилитаризованная зона в Украине должна быть такой, чтобы обезопасить территорию России от обстрелов с помощью дальнобойного западного вооружения", и что Россия будет ее "отодвигать" подальше – очевидно, за счет территорий Украины.
- Институт изучения войны (ISW) отметил, что объявленная Путиным идея "демилитаризованной зоны", чтобы украинские огневые средства не достигали захваченных РФ и российских территорий, является размытой и недостижимой до тех пор, пока существует независимая Украина, способная вести боевые действия.
- В то же время Путин планирует интегрировать оккупированные украинские территории в РФ в течение следующих 6 лет, отметили в ISW.
- Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что 2024 год имеет важное стратегическое значение для Украины и принесет ей определенные "уверенные успехи" на поле боя. Она считает, что американский Конгресс проголосует за дополнительную помощь Украине, учитывая ее роль для "выживания и процветания" страны.
- Европейские чиновники неоднократно подчеркивали важность 2024 года для Украины в контексте противостояния российской полномасштабной агрессии.