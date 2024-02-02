Госдеп США о "демилитаризованной зоне" Путина: Россия могла бы начать первой

Государственный департамент Соединенных Штатов, реагируя на идею российского диктатора Владимира Путина создать "демилитаризованную зону" между Российской Федерацией и Украиной, заявил, что для этого России нужно демилитаризовать оккупированные части Украины.

Источник: спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь Миллера: "Я пытаюсь понять, как можно реализовать демилитаризованную зону между Россией и Украиной, когда российские войска сейчас находятся на территории Украины".

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Детали: Спикер Госдепа США отметил, что довольно трудно иметь демилитаризованную зону, когда российские войска продолжают действовать на украинской стороне границы.

Он напомнил, что Путин неоднократно давал понять, что он не изменил своей цели – завоевать и покорить Украину.

Прямая речь: "Поэтому я думаю, что если РФ действительно заинтересована в демилитаризованной зоне, она могла бы начать с демилитаризации тех частей Украины, где сейчас находятся российские войска".

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