Дело хищения 1,5 млрд в ВСУ: Умеров отстранил руководителя военно-технического департамента
Временно исполняющего обязанности директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Тоомаса Нахкура отстранили в связи с объявлением ему подозрения по делу о хищении почти 1,5 млрд грн на закупке снарядов.
Источник: Минобороны
Прямая речь: "Решением министра обороны Украины Рустема Умерова от 1 февраля 2024 года, по ходатайству заместителя Министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, временно исполняющий обязанности директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Тоомас Нахкур отстранен от исполнения служебных обязанностей".
Детали: В Минобороны уточнили, что причина отстранения - объявление подозрения в уголовном производстве. Подозрение Нахкуру было вручено 27 января.
Предыстория:
- 27 января Нахкуру, бывшему руководителю департамента Александру Лиеву, менеджерам компании "Львовский арсенал" и представителю иностранной фирмы сообщили о подозрении в деле хищения почти 1,5 млрд грн на закупке снарядов.
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Что предшествовало:
- Ранее УП сообщала, что фирма "Львовский арсенал" получила от Минобороны 1,4 миллиарда гривен на поставку крупной партии минометных выстрелов 120 мм и 82 мм, но давно просрочила контракт и не передала ВСУ ни одной мины.
- Основатель "Львовского арсенала" - Юрий Збитнев, который в 1990 году стал одним из самых молодых депутатов Верховной Рады еще УССР. Он также участвовал в создании СДПУ(о), но позже ушел из нее.
- Сообщалось, что Минобороны заключило контракт с малоизвестной фирмой "Львовский арсенал" 11 ноября 2022 года. Через несколько дней после этого тогдашний министр обороны Алексей Резников дал разрешение на проведение предоплаты по контракту - почти 100% суммы сделки.
- Поставки должны были начаться уже в декабре 2022 года и полностью закончиться до конца февраля 2023 года, но, как писала УП, по состоянию на конец июля ни одной мины по предоплаченному контракту Минобороны не получило.
- 26 января Северный апелляционный хозсуд подтвердил решение суда первой инстанции о взыскании в пользу Минобороны 1,5 млрд грн с компании "Львовский арсенал" Юрия Збитнева, которая провалила контракт на поставку мин для ВСУ.