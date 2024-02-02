Дело хищения 1,5 млрд в ВСУ: Умеров отстранил руководителя военно-технического департамента

Временно исполняющего обязанности директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Тоомаса Нахкура отстранили в связи с объявлением ему подозрения по делу о хищении почти 1,5 млрд грн на закупке снарядов.

Источник: Минобороны

Прямая речь: "Решением министра обороны Украины Рустема Умерова от 1 февраля 2024 года, по ходатайству заместителя Министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, временно исполняющий обязанности директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Тоомас Нахкур отстранен от исполнения служебных обязанностей".

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Детали: В Минобороны уточнили, что причина отстранения - объявление подозрения в уголовном производстве. Подозрение Нахкуру было вручено 27 января.

Предыстория:

27 января Нахкуру, бывшему руководителю департамента Александру Лиеву, менеджерам компании "Львовский арсенал" и представителю иностранной фирмы сообщили о подозрении в деле хищения почти 1,5 млрд грн на закупке снарядов.

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