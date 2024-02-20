За сутки Силы обороны ликвидировали более тысячи оккупантов и 40 артиллерийских систем
Вторник, 20 февраля 2024, 08:27
За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1230 оккупантов, а также их 36 ББМ, 40 артиллерийских систем и 2 самолета.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.02.24 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 404950 (+1230) чел,
- танков - 6503 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 12268 (+36) ед,
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- артиллерийских систем - 9773 (+40) ед,
- РСЗО - 988 (+2) ед,
- средства ПВО - 675 (+1) ед,
- самолетов - 338 (+2) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7521 (+61),
- крылатые ракеты - 1902 (+3),
- корабли /катера/ - 25 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12805 (+38) ед,
- специальная техника - 1551 (+6)
Предыстория:
- Утром понедельника 19 февраля Воздушные силы ВСУ уничтожили еще два российских самолета: истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35.