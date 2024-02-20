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За сутки Силы обороны ликвидировали более тысячи оккупантов и 40 артиллерийских систем

Александр ШумилинВторник, 20 февраля 2024, 08:27
За сутки Силы обороны ликвидировали более тысячи оккупантов и 40 артиллерийских систем
Фото: Генштаб

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1230 оккупантов, а также их 36 ББМ, 40 артиллерийских систем и 2 самолета.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.02.24 ориентировочно составили:

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- личного состава - около 404950 (+1230) чел,

- танков - 6503 (+5) ед,

- боевых бронированных машин - 12268 (+36) ед,

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- артиллерийских систем - 9773 (+40) ед,

- РСЗО - 988 (+2) ед,

- средства ПВО - 675 (+1) ед,

- самолетов - 338 (+2) ед,

- вертолетов - 325 (+0) ед,

- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7521 (+61),

- крылатые ракеты - 1902 (+3),

- корабли /катера/ - 25 (+0) ед,

- подводные лодки - 1 (+0) ед,

- автомобильной техники и автоцистерн - 12805 (+38) ед,

- специальная техника - 1551 (+6)

Предыстория:

  • Утром понедельника 19 февраля Воздушные силы ВСУ уничтожили еще два российских самолета: истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35.

Темы: войнаРосcия
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