За добу Сили оборони ліквідували понад тисячу окупантів і 40 артилерійських систем
Вівторок, 20 лютого 2024, 08:27
За минулу добу Сили оброни ліквідували 1230 окупантів, а також їхні 36 ББМ, 40 артилерійських систем та 2 літаки.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 404950 (+1230) осіб,
- танків ‒ 6503 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12268 (+36) од,
- артилерійських систем – 9773 (+40) од,
- РСЗВ – 988 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 675 (+1) од,
- літаків – 338 (+2) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7521 (+61),
- крилаті ракети ‒ 1902 (+3),
- кораблі /катери / ‒ 25 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12805 (+38) од,
- спеціальна техніка ‒ 1551 (+6)
Передісторія:
Вранці понеділка 19 лютого Повітряні сили ЗСУ знищили ще два російські літаки: винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35.