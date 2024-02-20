Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

За добу Сили оборони ліквідували понад тисячу окупантів і 40 артилерійських систем

Олександр ШумілінВівторок, 20 лютого 2024, 08:27
За добу Сили оборони ліквідували понад тисячу окупантів і 40 артилерійських систем
Фото: Генштаб

За минулу добу Сили оброни ліквідували 1230 окупантів, а також їхні 36 ББМ, 40 артилерійських систем та 2 літаки.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.24 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу ‒ близько 404950 (+1230) осіб,
  • танків ‒ 6503 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12268 (+36) од,
  • артилерійських систем – 9773 (+40) од,
  • РСЗВ – 988 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 675 (+1) од,
  • літаків – 338 (+2) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7521 (+61),
  • крилаті ракети ‒ 1902 (+3),
  • кораблі /катери / ‒ 25 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12805 (+38) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1551 (+6)

Передісторія:

Вранці понеділка 19 лютого Повітряні сили ЗСУ знищили ще два російські літаки: винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35.

Теми: війнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоРосіяни ракетами масовано обстріляли Костянтинівку: зруйновані вокзал, храм та будинки

У Білорусі проходять перші "вибори" з часу протестів 2020 року

фотоСирський та Умєров відвідали передову

ППО збила майже усі з 18 запущених Росією "Шахедів"

США, Британія і союзники завдали нових ударів по об’єктах єменських хуситів – Пентагон

Росіяни окупували Ласточкине, що біля Авдіївки – DeepState

Усі новини...
війна
У Латвії до другої річниці вторгнення РФ в Україну оголосять хвилину мовчання
Сергій Стаховський: Коли військові бачать, що додому повернуться пораненими або загиблими – ентузіазму це не додає
Оперативна пауза або підкріплення: ISW припустив дії окупантів на Авдіївському напрямку
Останні новини
12:17
Федоров заявив, що з часом оператори зможуть керувати БПЛА на фронті з "Вінниці чи Львова"
11:58
В Будапешті влаштували проукраїнський мітинг під посольством РФ
11:45
Лукашенко заявив, що піде на наступні вибори, а "ліміт революцій" у Білорусі вичерпано
11:37
ВІДЕОПовернувся на фронт на протезі: історія 20-річного захисника, який на війні втратив ногу
11:27
Нацбанк продав найбільше валюти на міжбанку з початку року
11:13
фото, відеоРосіяни ракетами масовано обстріляли Костянтинівку: зруйновані вокзал, храм та будинки
11:10
"Ображала гідність, вдарила по голові": у Львові суд покарав жінку за домашнє насильство над чоловіком
11:00
ШІ в українських дронах: міністр підписав меморандум
10:49
У Білорусі проходять перші "вибори" з часу протестів 2020 року
10:35
фотоУ Литві зібрали понад 8 млн євро на обладнання для українських військових
Усі новини...
Реклама: