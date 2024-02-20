Посол США верит, что Конгресс одобрит помощь Украине, но что в нее войдет – не уверена
Посол Соединенных Штатов Америки Бриджит Бринк выразила уверенность, что американский Конгресс в итоге одобрит дополнительное финансирование для Украины, которое затормозилось из-за споров на счет борьбы с нелегальной миграцией.
Источник: Бриджит Бринк на встрече с журналистами в Киеве 20 февраля, передает корреспондент "Европейской правды"
Прямая речь: "Полностью, на 100%, на 1000% уверена, что мы продолжим вас поддерживать.
Я дважды говорила со спикером (Палаты представителей Майком Джонсоном – ред.), я знаю, что он поддерживает Украину. Поэтому я уверена в принятии (дополнительного бюджетного запроса для Украины) – хотя не могу сказать, когда это произойдет".
Детали: В то же время в комментарии "Европейской правде" посол признала, что отношение к различным составляющим помощи Украине в Конгрессе отличается.
Бринк отметила, что помощь состоит из помощи по безопасности, макрофинансовой помощи, которая идет в бюджет, а также экономической помощи.
"Важность части относительно безопасности самоочевидна. Но я также лично объясняла многим законодателям, и представители правительства объясняют, почему бюджетная и экономическая поддержка так же важна для того, чтобы Украина устояла. Также это важно для того, чтобы Украина стала обеспечивать сама себя", – сказала она.
Посол США подчеркнула, что уверена в принятии поддержки Украины в Конгрессе, но "четкого времени и состава этой помощи" не знает, потому что "это очень политизированное решение".
Предыстория:
- Сенат США на прошлой неделе одобрил многострадальный проект о дополнительном финансировании на вопросы нацбезопасности, включая помощь для Украины. Из проекта исключили наиболее спорный вопрос о мерах на южной границе для сдерживания миграции.
- Спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон дал понять, что не хочет выносить на голосование проект без мер по южной границе, хотя перед тем говорил, что компромиссный проект в полном виде не имеет шансов в Палате представителей, если будет одобрен в Сенате. Палата ушла на перерыв до конца февраля.