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Посол США вірить, що Конгрес схвалить допомогу Україні, але що в неї увійде – не певна

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 20 лютого 2024, 19:28
Посол США вірить, що Конгрес схвалить допомогу Україні, але що в неї увійде – не певна
Бріджит Брінк, фото з Facebook-сторінки U.S. Embassy Kyiv

Посол Сполучених Штатів Америки Бріджит Брінк висловила впевненість, що американський Конгрес зрештою схвалить додаткове фінансування для України, яке загальмувало через суперечки щодо боротьби з нелегальною міграцією.

Джерело: Бріджит Брінк на зустрічі з журналістами в Києві 20 лютого, передає кореспондент "Європейської правди"

Пряма мова: "Повністю, на 100%, на 1000% впевнена, що ми продовжимо вас підтримувати.

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Я двічі говорила зі спікером (Палати представників Майком Джонсоном – ред.), я знаю, що він підтримує Україну. Тож я впевнена в ухваленні (додаткового бюджетного запитудля України) – хоча не можу сказати, коли це станеться".

Деталі: Водночас у коментарі "Європейській правді" посол визнала, що ставлення до різних складових допомоги Україні в Конгресі відрізняється.

Брінк зазначила, що допомога складається з безпекової допомоги, макрофінансової допомоги, що йде в бюджет, а також економічної допомоги. 

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"Важливість безпекової частини самоочевидна. Але я також особисто пояснювала багатьом законодавцям, і представники уряду пояснюють, чому бюджетна та економічна підтримка так само важлива для того, щоби Україна встояла. Також це важливо для того, щоб Україна стала забезпечувати сама себе", – сказала вона.

Посол США наголосила, що впевнена в ухваленні підтримки України в Конгресі, але "чіткого часу та складу цієї допомоги" не знає, бо "це дуже політизоване рішення".

Передісторія:

  • Сенат США минулого тижня схвалив багатостраждальний проєкт про додаткове фінансування на питання нацбезпеки, включно з допомогою для України. З проєкту виключили найбільш суперечливе питання про заходи на південному кордоні для стримання міграції.
  • Спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон дав зрозуміти, що не хоче виносити на голосування проєкт без заходів щодо південного кордону, хоча перед тим казав, що компромісний проєкт у повному вигляді не має шансів у Палаті представників, якщо буде схвалений у Сенаті. Палата пішла на перерву до кінця лютого. 

Теми: допомога УкраїніСША
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