Посол США вірить, що Конгрес схвалить допомогу Україні, але що в неї увійде – не певна

Посол Сполучених Штатів Америки Бріджит Брінк висловила впевненість, що американський Конгрес зрештою схвалить додаткове фінансування для України, яке загальмувало через суперечки щодо боротьби з нелегальною міграцією.

Джерело: Бріджит Брінк на зустрічі з журналістами в Києві 20 лютого, передає кореспондент "Європейської правди"

Пряма мова: "Повністю, на 100%, на 1000% впевнена, що ми продовжимо вас підтримувати.

Реклама:

Я двічі говорила зі спікером (Палати представників Майком Джонсоном – ред.), я знаю, що він підтримує Україну. Тож я впевнена в ухваленні (додаткового бюджетного запитудля України) – хоча не можу сказати, коли це станеться".

Деталі: Водночас у коментарі "Європейській правді" посол визнала, що ставлення до різних складових допомоги Україні в Конгресі відрізняється.

Брінк зазначила, що допомога складається з безпекової допомоги, макрофінансової допомоги, що йде в бюджет, а також економічної допомоги.

ВІДЕО ДНЯ

"Важливість безпекової частини самоочевидна. Але я також особисто пояснювала багатьом законодавцям, і представники уряду пояснюють, чому бюджетна та економічна підтримка так само важлива для того, щоби Україна встояла. Також це важливо для того, щоб Україна стала забезпечувати сама себе", – сказала вона.

Посол США наголосила, що впевнена в ухваленні підтримки України в Конгресі, але "чіткого часу та складу цієї допомоги" не знає, бо "це дуже політизоване рішення".

Передісторія: