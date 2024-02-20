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Сырский и Умеров поговорили с Остином о фронте и боеприпасах

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 20 февраля 2024, 22:04
Сырский и Умеров поговорили с Остином о фронте и боеприпасах
Фото с Facebook Умерова

Министр обороны Рустем Умеров совместно с главнокомандующим Вооруженных Сил Александром Сырским провели телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Умерова в Twitter (X)

Детали: По его словам, главнокомандующий ВСУ рассказал последнюю информацию о текущей динамике на фронте, стороны "обсудили общее понимание ситуации и план действий".

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"В центре внимания также был вопрос поставок боеприпасов. Работаем над насущными потребностями ВСУ и долгосрочное планирование в формате коалиций возможностей UDCG (формата "Рамштайн". – Ред.)", – добавил глава Минобороны.

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Напомним, ранее в Белом доме обвинили Конгресс США в бездействии, в результате которого украинские войска были вынуждены оставить Авдеевку в Донецкой области.

Перед этим с подобным заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который отметил дефицит вооружения в украинской армии из-за отсутствия решения Конгресса США о дополнительной помощи Украине.

Как известно, Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить дополнительную помощь Украине из-за отсутствия компромисса со стороны республиканцев в Палате представителей по урегулированию миграции на границе с Мексикой.

Темы: СырскийУмеров РустемСШАпомощь Украине
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