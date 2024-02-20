Сырский и Умеров поговорили с Остином о фронте и боеприпасах

Министр обороны Рустем Умеров совместно с главнокомандующим Вооруженных Сил Александром Сырским провели телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Умерова в Twitter (X)

Детали: По его словам, главнокомандующий ВСУ рассказал последнюю информацию о текущей динамике на фронте, стороны "обсудили общее понимание ситуации и план действий".

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"В центре внимания также был вопрос поставок боеприпасов. Работаем над насущными потребностями ВСУ и долгосрочное планирование в формате коалиций возможностей UDCG (формата "Рамштайн". – Ред.)", – добавил глава Минобороны.

Together with the Commander-in-Chief, Colonel-General Syrskyi, we just had a productive call with @SecDef Austin.



General Syrskyi gave updates on the current dynamics on the frontline. The common understanding of the situation and the action plan were discussed. The ammunition… — Rustem Umerov (@rustem_umerov) February 20, 2024

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Напомним, ранее в Белом доме обвинили Конгресс США в бездействии, в результате которого украинские войска были вынуждены оставить Авдеевку в Донецкой области.

Перед этим с подобным заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который отметил дефицит вооружения в украинской армии из-за отсутствия решения Конгресса США о дополнительной помощи Украине.

Как известно, Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить дополнительную помощь Украине из-за отсутствия компромисса со стороны республиканцев в Палате представителей по урегулированию миграции на границе с Мексикой.