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Сирський та Умєров поговорили з Остіном про фронт і боєприпаси

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 20 лютого 2024, 22:04
Сирський та Умєров поговорили з Остіном про фронт і боєприпаси
Фото з Facebook Умєрова

Міністр оборони Рустем Умєров спільно з головнокомандувачем Збройних Сил Олександром Сирським провели телефонну розмову з головою Пентагону Ллойдом Остіном.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Умєрова у Twitter (X)

Деталі: За його словами, головнокомандувач ЗСУ розповів останню інформацію про поточну динаміку на фронті, сторони "обговорили спільне розуміння ситуації та план дій".

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"У центрі уваги також було питання постачання боєприпасів. Працюємо над нагальними потребами ЗСУ та довгострокове планування у форматі коаліцій спроможностей UDCG (формату "Рамштайн". – Ред.)", – додав голова Міноборони.

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Нагадаємо, раніше в Білому домі звинуватили Конгрес США у бездіяльності, внаслідок якої українські війська були змушені залишити Авдіївку в Донецькій області.

Перед цим з подібною заявою виступив глава МЗС України Дмитро Кулеба, який наголосив на дефіциті озброєння в українському війську через відсутність рішення Конгресу США про додаткову допомогу Україні.

Як відомо, Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити додаткову допомогу Україні через відсутність компромісу з боку республіканців у Палаті представників щодо врегулювання міграції на кордоні з Мексикою.

Теми: СирськийУмєров РустемСШАдопомога Україні
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