Сирський та Умєров поговорили з Остіном про фронт і боєприпаси

Міністр оборони Рустем Умєров спільно з головнокомандувачем Збройних Сил Олександром Сирським провели телефонну розмову з головою Пентагону Ллойдом Остіном.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Умєрова у Twitter (X)

Деталі: За його словами, головнокомандувач ЗСУ розповів останню інформацію про поточну динаміку на фронті, сторони "обговорили спільне розуміння ситуації та план дій".

"У центрі уваги також було питання постачання боєприпасів. Працюємо над нагальними потребами ЗСУ та довгострокове планування у форматі коаліцій спроможностей UDCG (формату "Рамштайн". – Ред.)", – додав голова Міноборони.

