ВСУ сожгли терминал Starlink россиян с помощью дрона
Среда, 21 февраля 2024, 08:15
Защитники с 71-й отдельной егерской бригады с помощью дрона уничтожили терминал спутниковой связи Starlink российских оккупантов.
Источник: Десантно-штурмовые войска ВСУ
Дословно: "Все слышали о том, что россияне начали пользоваться платформами спутниковой связи SpaceX, но до сих пор снять их нам не удавалось.
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Компания несколько раз открещивалась от поставок агрессору своей продукции. Украденный или приобретенный контрабандным путем модем заметили операторы разведывательных БПЛА 71 егерской бригады.
А наши fpv-дроны не стерпели безобразия и твердо стали на страже международного права и деловой репутации уважаемой компании".
Детали: Защитники добавили, что больше у оккупантов терминала нет.
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