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ВСУ сожгли терминал Starlink россиян с помощью дрона

Татьяна ЛозовенкоСреда, 21 февраля 2024, 08:15
ВСУ сожгли терминал Starlink россиян с помощью дрона
Скрин с видео ДШВ

Защитники с 71-й отдельной егерской бригады с помощью дрона уничтожили терминал спутниковой связи Starlink российских оккупантов.

Источник: Десантно-штурмовые войска ВСУ

Дословно: "Все слышали о том, что россияне начали пользоваться платформами спутниковой связи SpaceX, но до сих пор снять их нам не удавалось. 

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Компания несколько раз открещивалась от поставок агрессору своей продукции. Украденный или приобретенный контрабандным путем модем заметили операторы разведывательных БПЛА 71 егерской бригады.

А наши fpv-дроны не стерпели безобразия и твердо стали на страже международного права и деловой репутации уважаемой компании".

Детали: Защитники добавили, что больше у оккупантов терминала нет.

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Темы: Вооруженные силыинтернеттехнологии
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