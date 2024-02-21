ВСУ ударили по полигону армии РФ во время построения: уничтожено не менее 60 оккупантов – СМИ

Ликвидированные оккупанты на полигоне под Волновахой, Фото из анонимных телеграмм-каналов

Российская служба BBC сообщает, что Вооруженные силы Украины 20 февраля, вероятно, ударили по построению российских мотострелков в оккупированной части Донецкой области, пока захватчики ждали командующего - погибли по меньшей мере 60 оккупантов, по разным оценкам.

Источник: русская служба BBC со ссылкой на источники, а также фото и видео с места удара

Дословно: "В середине дня 20 февраля украинские военные, предположительно, нанесли удар двумя ракетами из РСЗО HIMARS по полигону возле села Трудовское в Волновахском районе Донецкой области, сообщили русской службе Би-би-си несколько источников, знакомых с ситуацией.

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В этот момент на полигоне на построении находились военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады (воинская часть 06705), постоянным местом дислокации которой является город Борзя Забайкальского края.

В момент удара военнослужащие 4, 5 и 6-й роты этой бригады были выстроены на полигоне и ожидали прибытия командующего 29-й армии Восточного военного округа, генерал-майора Олега Моисеева".

Детали: Выживший оккупант на видео, которое есть в распоряжении BBC, прокомментировал это так: "Выстроили в чистом поле командиры".

ВИДЕО ДНЯ

BBC сообщает, что в целом располагает более 10 фото и видео с полигона, сделанных сразу после удара, - на них зафиксированы десятки погибших. Пишут, что не публикуют эти материалы по этическим соображениям.

фото с анонимных телеграм-каналов

Всего, как сообщает издание, по разным оценкам, в том числе самих военнослужащих 36-й бригады, в результате удара могли погибнуть не менее 60 человек.