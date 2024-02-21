Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ ударили по полигону армии РФ во время построения: уничтожено не менее 60 оккупантов – СМИ

Татьяна ЛозовенкоСреда, 21 февраля 2024, 09:23
ВСУ ударили по полигону армии РФ во время построения: уничтожено не менее 60 оккупантов – СМИ
Ликвидированные оккупанты на полигоне под Волновахой, Фото из анонимных телеграмм-каналов

Российская служба BBC сообщает, что Вооруженные силы Украины 20 февраля, вероятно, ударили по построению российских мотострелков в оккупированной части Донецкой области, пока захватчики ждали командующего - погибли по меньшей мере 60 оккупантов, по разным оценкам.

Источник: русская служба BBC со ссылкой на источники, а также фото и видео с места удара

Дословно: "В середине дня 20 февраля украинские военные, предположительно, нанесли удар двумя ракетами из РСЗО HIMARS по полигону возле села Трудовское в Волновахском районе Донецкой области, сообщили русской службе Би-би-си несколько источников, знакомых с ситуацией.

Реклама:

В этот момент на полигоне на построении находились военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады (воинская часть 06705), постоянным местом дислокации которой является город Борзя Забайкальского края.

В момент удара военнослужащие 4, 5 и 6-й роты этой бригады были выстроены на полигоне и ожидали прибытия командующего 29-й армии Восточного военного округа, генерал-майора Олега Моисеева". 

Детали:  Выживший оккупант на видео, которое есть в распоряжении BBC, прокомментировал это так: "Выстроили в чистом поле командиры".

ВИДЕО ДНЯ

BBC сообщает, что в целом располагает более 10 фото и видео с полигона, сделанных сразу после удара, - на них зафиксированы десятки погибших. Пишут, что не публикуют эти материалы по этическим соображениям.

 
фото с анонимных телеграм-каналов

Всего, как сообщает издание, по разным оценкам, в том числе самих военнослужащих 36-й бригады, в результате удара могли погибнуть не менее 60 человек.

Темы: Вооруженные силывойнаHIMARSРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоРоссияне ракетами массированно обстреляли Константиновку: разрушены вокзал, храм и дома

В Беларуси проходят первые "выборы" со времени протестов 2020 года

фотоСырский и Умеров посетили передовую

ПВО сбила почти все из 18 запущенных Россией "Шахедов"

США, Британия и союзники нанесли новые удары по объектам йеменских хуситов – Пентагон

Россияне оккупировали Ласточкино, что возле Авдеевки – DeepState

Все новости...
Вооруженные силы
ВСУ сожгли терминал Starlink россиян с помощью дрона
Дроны "Булава" залетели в ангары оккупантов и напакостили там
Некоторые бойцы 3-й штурмовой в Авдеевке были в полном окружении, но смогли выйти – Жорин
Последние новости
12:29
Во Львовской области женщина хотела обменять в сервисном центре МВД купленные водительские права: ее наказали
12:17
Федоров: Со временем операторы смогут управлять БПЛА, находясь далеко от фронта
11:58
В Будапеште устроили проукраинский митинг под посольством РФ
11:45
Лукашенко заявил, что пойдет на следующие выборы, а "лимит революций" в Беларуси исчерпан
11:37
Вернулся на фронт на протезе: история 20-летнего защитника, на войне потерявшего ногу
11:27
Нацбанк продал больше всего валюты на межбанке с начала года
11:13
фото, видеоРоссияне ракетами массированно обстреляли Константиновку: разрушены вокзал, храм и дома
11:10
"Оскорбляла достоинство, ударила по голове": во Львове суд наказал женщину за домашнее насилие над мужчиной
11:00
ИИ в украинских дронах: министр подписал меморандум
10:49
В Беларуси проходят первые "выборы" со времени протестов 2020 года
Все новости...
Реклама: