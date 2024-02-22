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В Кремле пристыдили Байдена за слова о "психе" Путине

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 22 февраля 2024, 11:37
В Кремле пристыдили Байдена за слова о психе Путине
Дмитрий Песков, фото РИА Новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал "позором" для США бранные высказывания президента Джо Байдена о российском диктаторе Владимире Путине.

Источник: российское агентство "Интерфакс", цитирует "Европейская правда"

Прямая речь Пескова: "Подобные хамские заявления из уст главы государства США вряд ли способны каким-то образом уязвить главу другого государства, тем более президента Путина. Но это является огромным позором для самой страны, я имею в виду для Соединенных Штатов Америки.

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Если президент такой страны использует такую лексику, ну, это стыдно должно быть. Понятно, что господин Байден демонстрирует в угоду внутриполитическим интересам поведение в стиле голливудского ковбоя. Ему бы это очень хотелось – не думаю, что это возможно".

Детали: Представитель Кремля добавил, что Путин не оскорблял Байдена.

"Как гражданину России очень хочется сказать: попросить своих помощников, чтобы они сделали вам подборку и нашли хоть одно оскорбительное высказывание в ваш адрес со стороны президента Путина. И еще раз – должно быть стыдно", – сказал Песков.

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Этому предшествовало: 21 февраля президент США Джо Байден в выступлении на благотворительном вечере, говоря о ключевых угрозах для мира, назвал президента России Владимира Путина "помешанным сукиным сыном".

По данным CNN, Байден сказал: "У нас есть сумасшедший сукин сын, этот парень, Путин, другие (We have a crazy S.O.B. (son of a bitch) that guy, Putin, others). И мы всегда должны беспокоиться о ядерном конфликте. Но экзистенциальная угроза для человечества – это климат".

Ранее "хамским" Песков назвал обвинение Путина в убийстве оппозиционера Алексея Навального, о смерти которого в тюрьме сообщили российские власти.

Темы: ПутинБайденСШАРосcия
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