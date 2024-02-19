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Мать Навального не пустили в морг. В Кремле назвали хамством заявления Запада

Елена РощинаПонедельник, 19 февраля 2024, 11:33
Мать Навального не пустили в морг. В Кремле назвали хамством заявления Запада
В Мюнхене у Генерального консульства России прошла акция пам'яти Алексея Навального.

Утром 19 февраля Людмила Навальная приехала к моргу в Салехарде, где должно бы находиться тело ее сына, оппозиционного политика Алексея Навального, но ни ее, ни адвокатов не пустили.

Источник: пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в X (Twitter), "Новая газета", "РИА Новости"

Прямая речь Ярмыш: "Рано утром мать Алексея и адвокаты приехали к моргу. Внутрь их не пускают. Одного из адвокатов буквально вытолкали. На вопрос, там ли тело Алексея, сотрудники не отвечают.

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В СК (Следственном комитете РФ – ред.) матери и адвокатам сказали, что проверка смерти Навального продлена. Сколько еще она будет идти – неизвестно. Причина смерти по-прежнему "не установлена".

Они лгут, тянут время и даже не скрывают этого".

Детали: Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), созданного Алексеем Навальным в 2011 году, Иван Жданов отметил: "Мы проходили это после отравления в Омске. Проходили и с вещами, которые не отдавали после отравления. Раз за разом продлевали сроки проверки – и так и не отдали ничего".

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос передачи тела родственникам не относится к Кремлю: "Мы не занимаемся этим делом".

По его словам, расследование обстоятельств смерти Навального ведется, выполняются все необходимые действия.

Песков отверг намеки Запада на ответственность Путина за смерть Навального.

Прямая речь Пескова: "В условиях, когда нет никакой информации, выступать с такими, скажем, откровенно хамскими заявлениями мы считаем абсолютно непозволительно. Это не подобает государственным деятелям, из уст которых мы слышали такие заявления".

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Темы: НавальныйРосcия
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