Мать Навального не пустили в морг. В Кремле назвали хамством заявления Запада
Утром 19 февраля Людмила Навальная приехала к моргу в Салехарде, где должно бы находиться тело ее сына, оппозиционного политика Алексея Навального, но ни ее, ни адвокатов не пустили.
Источник: пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в X (Twitter), "Новая газета", "РИА Новости"
Прямая речь Ярмыш: "Рано утром мать Алексея и адвокаты приехали к моргу. Внутрь их не пускают. Одного из адвокатов буквально вытолкали. На вопрос, там ли тело Алексея, сотрудники не отвечают.
В СК (Следственном комитете РФ – ред.) матери и адвокатам сказали, что проверка смерти Навального продлена. Сколько еще она будет идти – неизвестно. Причина смерти по-прежнему "не установлена".
Они лгут, тянут время и даже не скрывают этого".
Детали: Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), созданного Алексеем Навальным в 2011 году, Иван Жданов отметил: "Мы проходили это после отравления в Омске. Проходили и с вещами, которые не отдавали после отравления. Раз за разом продлевали сроки проверки – и так и не отдали ничего".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос передачи тела родственникам не относится к Кремлю: "Мы не занимаемся этим делом".
По его словам, расследование обстоятельств смерти Навального ведется, выполняются все необходимые действия.
Песков отверг намеки Запада на ответственность Путина за смерть Навального.
Прямая речь Пескова: "В условиях, когда нет никакой информации, выступать с такими, скажем, откровенно хамскими заявлениями мы считаем абсолютно непозволительно. Это не подобает государственным деятелям, из уст которых мы слышали такие заявления".
Предыстория:
- В декабре 2023 года заключенного российского оппозиционера Алексея Навального перевели в исправительную колонию №3 "Полярный волк" в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе.
- 16 февраля 2024 года российская Федеральная служба исполнения наказаний сообщила о смерти Алексея Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.
- Жена Навального Юлия в тот же день на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что российский диктатор Владимир Путин и его окружение должны понести ответственность за все свои злодеяния.
- Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джозеф Байден также возложили ответственность за смерть Алексея Навального на Владимира Путина.
- 17 февраля семье Алексея Навального не выдали тело российского оппозиционера.
- К вечеру 17 февраля на акциях памяти Алексея Навального в 31 городе России задержали более 284 человек.