У Кремлі присоромили Байдена за слова про "психа" Путіна

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав "ганьбою" для США лайливі висловлювання президента Джо Байдена про російського диктатора Володимира Путіна.

Джерело: російське агенство "Интерфакс", цитує "Європейська правда"

Пряма мова Пєскова: "Подібні хамські заяви з вуст глави держави США навряд чи здатні якимось чином вразити главу іншої держави, тим більше президента Путіна. Але це є величезною ганьбою для самої країни, я маю на увазі для Сполучених Штатів Америки.

Якщо президент такої країни використовує таку лексику, ну, це соромно має бути. Зрозуміло, що пан Байден демонструє на догоду внутрішньополітичним інтересам поведінку в стилі голлівудського ковбоя. Йому б це дуже хотілося – не думаю, що це можливо".

Деталі: Представник Кремля додав, що Путін не ображав Байдена.

"Як громадянину Росії дуже хочеться сказати: попросіть своїх помічників, щоб вони зробили вам добірку і знайшли хоч одне образливе висловлювання на вашу адресу з боку президента Путіна. І ще раз – має бути соромно", – сказав Пєсков.

Цьому передувало: 21 лютого президент США Джо Байден у виступі на благодійному вечорі, говорячи про ключові загрози для світу, назвав президента Росії Володимира Путіна "схибленим сучим сином".

За даними CNN, Байден сказав: "У нас є божевільний сучий син, цей хлопець, Путін, інші (We have a crazy S.O.B. (son of a bitch) that guy, Putin, others). І ми завжди повинні турбуватися про ядерний конфлікт. Але екзистенційна загроза для людства – це клімат".

Раніше "хамським" Пєсков назвав звинувачення Путіна в убивстві опозиціонера Олексія Навального, про смерть якого у в'язниці повідомила російська влада.