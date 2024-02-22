Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Кремлі присоромили Байдена за слова про "психа" Путіна

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 22 лютого 2024, 11:37
У Кремлі присоромили Байдена за слова про психа Путіна
Дмитро Пєсков, фото РИА Новости

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав "ганьбою" для США лайливі висловлювання президента Джо Байдена про російського диктатора Володимира Путіна.

Джерело: російське агенство "Интерфакс", цитує "Європейська правда"

Пряма мова Пєскова: "Подібні хамські заяви з вуст глави держави США навряд чи здатні якимось чином вразити главу іншої держави, тим більше президента Путіна. Але це є величезною ганьбою для самої країни, я маю на увазі для Сполучених Штатів Америки.

Реклама:

Якщо президент такої країни використовує таку лексику, ну, це соромно має бути. Зрозуміло, що пан Байден демонструє на догоду внутрішньополітичним інтересам поведінку в стилі голлівудського ковбоя. Йому б це дуже хотілося – не думаю, що це можливо".

Деталі: Представник Кремля додав, що Путін не ображав Байдена.

"Як громадянину Росії дуже хочеться сказати: попросіть своїх помічників, щоб вони зробили вам добірку і знайшли хоч одне образливе висловлювання на вашу адресу з боку президента Путіна. І ще раз – має бути соромно", – сказав Пєсков.

ВІДЕО ДНЯ

Цьому передувало: 21 лютого президент США Джо Байден у виступі на благодійному вечорі, говорячи про ключові загрози для світу, назвав президента Росії Володимира Путіна "схибленим сучим сином".

За даними CNN, Байден сказав: "У нас є божевільний сучий син, цей хлопець, Путін, інші (We have a crazy S.O.B. (son of a bitch) that guy, Putin, others). І ми завжди повинні турбуватися про ядерний конфлікт. Але екзистенційна загроза для людства – це клімат".

Раніше "хамським" Пєсков назвав звинувачення Путіна в убивстві опозиціонера Олексія Навального, про смерть якого у в'язниці повідомила російська влада.

Теми: ПутінБайденСШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Виконували бойове завдання: ССО повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спецоперацій

МЗС закликало до вирішення проблем між Кишиневом та Тирасполем без зовнішніх втручань

Організація "Репортери без кордонів" засудила перешкоджання роботі Михайла Ткача польською поліцією

Третя штурмова бригада вибила окупантів з Красногорівки на Донеччині

Україна не веде переговорів про закриття кордонів з Польщею – Кубраков

Ердоган знову запропонував Україні та РФ "переговори" у Стамбулі

Усі новини...
Путін
Додік хильнув з чарки, щоб "обмити" отриманий від Путіна орден
Байден назвав Путіна "схибленим сучим сином"
До псевдовиборів Путіна росіяни хочуть захопити Луганщину – ГУР
Останні новини
02:20
Стан здоров'я Байдена дозволяє виконувати обов'язки президента США – висновок лікаря
01:14
Виконували бойове завдання: ССО повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спецоперацій
01:06
У Швеції відреагували на погрози РФ через вступ до НАТО
00:50
Макконнелл іде у відставку. Білий дім каже, що підтримка України в Конгресі збережеться
00:18
Німеччина змоделювала сценарій можливого нападу на НАТО
23:24
На Полтавщині під час повітряної тривоги пролунав вибух
23:10
МЗС закликало до вирішення проблем між Кишиневом та Тирасполем без зовнішніх втручань
22:55
Організація "Репортери без кордонів" засудила перешкоджання роботі Михайла Ткача польською поліцією
22:43
Новини економіки 28 лютого: Україна потребує $3 млрд щомісяця, чи обговорюється закриття кордону з Польщею
22:19
Заява УП щодо затримання у Польщі журналістів Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка
Усі новини...
Реклама: