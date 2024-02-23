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Митрополит УПЦ МП получил уже четвертое подозрение от правоохранителей

Валентина РоманенкоПятница, 23 февраля 2024, 12:34
Митрополит УПЦ МП получил уже четвертое подозрение от правоохранителей
МИТРОПОЛИТ ФЕОДОСИЙ, ФОТО С CHERKASY.CHURCH.UA

Руководитель Черкасской епархии УПЦ МП Феодосий получил уже четвертое подозрение от правоохранителей - по факту совершения умышленных действий, направленных на разжигание религиозной вражды и ненависти.

Источник: пресс-служба СБУ, Черкасская областная прокуратура

Детали: В 2023 году Феодосию (в миру Денис Снигирев) сообщили 3 подозрения за разжигание межрелигиозной вражды (2 эпизода -ред.) и отрицание вооруженной агрессии РФ. Материалы этих дел сейчас направлены в суд.

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На этот раз установлено, что после объявления предыдущих подозрений клирик продолжил распространять среди своих прихожан фейки о "захвате" Храма Рождества Пресвятой Богородицы в Черкассах и выдворении оттуда служителей церкви.

Также в своих проповедях митрополит пытался дискредитировать священнослужителей других конфессий.

Кроме того клирик записывал деструктивные видеообращения на официальной странице Черкасской епархии УПЦ МП в соцсети Facebook.

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Инициированные Службой безопасности семантико-лингвистическая и судебно-психологическая экспертизы подтвердили факты преступных действий фигуранта.

На основании собранных доказательств ему сообщено о еще одном подозрении по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно).

Сейчас подозреваемый находится под ночным домашним арестом, но теперь решается вопрос об изменении ему меры пресечения на более строгую.

Темы: УПЦ МПСБУ
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