Зеленский: Премьер Украины будет работать на границе, будут ли коллеги из Польши - не известно

Президент Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Денис Шмыгаль будет работать на польско-украинской границе в пятницу, но не знает, появятся ли на границе польские коллеги, потому что это их личное решение.

Источник: Зеленский во Львове, комментируя отказ премьера Польши Дональда Туска приехать на польско-украинскую границу для решения ситуации, сложившейся из-за протестов фермеров, передает "Европейская правда"

Прямая речь Зеленского: "Будут ли польские коллеги - это их личное решение. Завтра мы не можем быть из-за второй годовщины этой борьбы (полномасштабного вторжения РФ - ред.). Я не к тому, что нам кто-то предлагал завтра - мы сказали это открыто, что мы готовы с предложениями, с решениями, с шагами идти на встречу. Мы будем готовы до 24 февраля быть на границе. Будет ли польская сторона - мне не известно".

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Детали: Он отметил, что украинский премьер Денис Шмыгаль вместе с другими министрами и представителями пограничной службы в пятницу будет работать на границе с Польшей.

Говоря о блокаде границы, он отметил, что польские фермеры блокируют ту продукцию, которая идет транзитом в другие страны.

"Украинское зерно не идет на рынок Польши – по желанию польской стороны. Мы нашли новые пути, но когда мы говорим о транзите, это немного вне европейского законодательства. Поэтому мы готовы и будем делать все, чтобы решить этот вопрос", – добавил он.

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Что предшествовало:

21 февраля президент Владимир Зеленский предложил Польше провести двустороннюю встречу на уровне правительств и, если нужно, президентов в связи с блокированием польскими фермерами пунктов пропуска на общей границе.

Польский премьер Дональд Туск отклонил приглашение президента Зеленского о правительственной встрече на границе.

Напомним, 20 февраля польские фермеры начали большой протест по всей территории Польши, в частности на границе с Украиной. За это время произошло несколько инцидентов с высыпанием украинского зерна и блокированием пассажирского движения.

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