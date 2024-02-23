До двух выросло количество погибших в Днепре, нашли тело женщины

Спасатели обнаружили тело еще одной погибшей от вражеской атаки "Шахедов" на Днепр, количество погибших выросло до двух.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: Еще одна жертва вражеской атаки на Днепр. Между 8 и 9 этажами нашли тело женщины. В целом трагическая ночь унесла жизни двух человек.

Реклама:

Что предшествовало: