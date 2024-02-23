До двух выросло количество погибших в Днепре, нашли тело женщины
Пятница, 23 февраля 2024, 18:53
Спасатели обнаружили тело еще одной погибшей от вражеской атаки "Шахедов" на Днепр, количество погибших выросло до двух.
Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Прямая речь: Еще одна жертва вражеской атаки на Днепр. Между 8 и 9 этажами нашли тело женщины. В целом трагическая ночь унесла жизни двух человек.
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Что предшествовало:
- В Днепропетровской области в ночь на 23 февраля было уничтожено 5 ударных дронов, однако есть попадание – повреждена не только многоэтажка, но и предприятие в Днепре, пострадали 8 человек.
- Днем 23 февраля из-под завалов многоквартирного дома извлекли тело мужчины.