До двох зросла кількість загиблих у Дніпрі, знайшли тіло жінки

Рятувальники виявили тіло ще однієї загиблої від ворожої атаки "Шахедів" на Дніпро, кількість загиблих зросла до двох.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Ще одна жертва ворожої атаки на Дніпро. Між 8 та 9 поверхами знайшли тіло жінки. Загалом трагічна ніч забрала життя двох людей".

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