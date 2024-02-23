До двох зросла кількість загиблих у Дніпрі, знайшли тіло жінки
П'ятниця, 23 лютого 2024, 18:53
Рятувальники виявили тіло ще однієї загиблої від ворожої атаки "Шахедів" на Дніпро, кількість загиблих зросла до двох.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Пряма мова: "Ще одна жертва ворожої атаки на Дніпро. Між 8 та 9 поверхами знайшли тіло жінки. Загалом трагічна ніч забрала життя двох людей".
Реклама:
Що передувало:
- У Дніпропетровській області у ніч на 23 лютого було знищено 5 ударних дронів, однак є влучання – пошкоджено не лише багатоповерхівку, а й підприємство у Дніпрі, постраждали 8 осіб.
- Вдень 23 лютого з-під завалів багатоквартирного будинку дістали тіло чоловіка.