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До двох зросла кількість загиблих у Дніпрі, знайшли тіло жінки

Тетяна ОлійникП'ятниця, 23 лютого 2024, 18:53
До двох зросла кількість загиблих у Дніпрі, знайшли тіло жінки
Фото з Telegram Сергія Лисака

Рятувальники виявили тіло ще однієї загиблої від ворожої атаки "Шахедів" на Дніпро, кількість загиблих зросла до двох. 

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак 

Пряма мова: "Ще одна жертва ворожої атаки на Дніпро. Між 8 та 9 поверхами знайшли тіло жінки. Загалом трагічна ніч забрала життя двох людей".

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Що передувало: 

  • У Дніпропетровській області у ніч на 23 лютого було знищено 5 ударних дронів, однак є влучання – пошкоджено не лише багатоповерхівку, а й підприємство у Дніпрі, постраждали 8 осіб.
  • Вдень 23 лютого з-під завалів багатоквартирного будинку дістали тіло чоловіка.

Теми: ДніпровійнажертвиШахед
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