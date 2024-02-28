Россияне давят возле Авдеевки, чтобы лишить украинские силы передышки – ISW

По мнению американских аналитиков, российские оккупанты не прекращают наступлений вокруг Авдеевки, чтобы лишить украинские силы передышки, которая позволила бы Силам обороны создать более прочную линию обороны в непосредственной близости от Авдеевки.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: В отчете института за 27 февраля говорится, что российские войска пытаются использовать тактические возможности, появившиеся после захвата Авдеевки, и, похоже, поддерживают относительно высокий темп наступательных операций, направленных на то, чтобы продвинуться как можно дальше в районе Авдеевки до того, как украинские войска установят надежные и труднопроходимые оборонительные линии в этом районе.

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Российские войска временно снизили темп своих операций во время зачистки Авдеевки после захвата этого населенного пункта 17 февраля, но с тех пор возобновили относительно высокие темпы наступления к западу и северо-западу от Авдеевки.

Спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой заявил 27 февраля, что российские войска в последнее время увеличили численность штурмовых групп на Таврическом направлении с небольших групп в составе отделений до взводов и даже роты.

Сейчас российские войска сосредотачивают атаки к западу от Авдеевки в направлении Бердичев, Орловки и Тоненького, где украинские войска создали оборонительные позиции для прикрытия своего отхода из Авдеевки и отражения следующих российских наступательных операций.

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Лиховий и командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский заявили, что по состоянию на 27 февраля украинские войска стабилизировали свои оборонительные рубежи по линии Тоненькое-Орловка-Бердичи.

Украинские военные наблюдатели охарактеризовали украинские укрепления к западу от Авдеевки как "разочаровывающие" и "проблемные".

Российские военные блогеры утверждали, что украинские силы пытаются удерживать оборонительные позиции непосредственно к западу от Авдеевки, и прогнозировали, что украинские силы сосредоточатся на оборонительной линии дальше на запад, которую украинские войска начали строить в ноябре 2023 г.

Аналитики предполагают, что российские войска, вероятно, продолжают попытки наступления, чтобы лишить украинские силы передышки, которая позволила бы Силам обороны создать более сплоченную и труднопроходимую линию обороны в непосредственной близости от Авдеевки.

И добавляют: захват Авдеевки позволил российским войскам надавить на позиции, которые украинские войска удерживали в течение более короткого периода, чем украинские позиции в Авдеевке или дальше на запад, и российские войска, вероятно, поддерживают высокий оперативный темп, чтобы попытаться использовать эту тактическую возможность.

Эксперты также предполагают, что россияне могут захватить населенные пункты к западу и северо-западу от Авдеевки в течение ближайших недель, но рельеф местности и водные объекты к западу от Авдеевки, особенно водоем, пролегающий между Бердичами и Семеновкой-Орловкой, вероятно, замедлят и без того относительно медленный темп российского продвижения в этом районе.

По их мнению, эта проблематичная местность, вероятно, ограничит дальнейшие тактические преимущества россиян и позволит украинским войскам занять подготовленные оборонительные позиции, которые, вероятно, будут способствовать конечной кульминации нынешних российских наступательных усилий в этом районе, по крайней мере до тех пор, пока россияне не усилят свои атакующие элементы.

Ключевые выводы ISW за 27 февраля: