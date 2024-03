В рейтинг "УП100. Сила женщин" вошла известный клипмейкер Таня Муиньо

Эксперты отметили режиссера в категории "Креативные индустрии".

Свою звездную карьеру Таня Муиньо начала с сотрудничества с украинским исполнителем Monatik. А мировую славу, как режиссера она получила после того, как сняла клип для певицы Katy Perry. С тех пор Муиньо снимает клипы и для мировых звезд, среди которых Cardi B, ROSALÍA, Гарри Эдвард Стайлз, Post Malone, The Weeknd и тому подобное.

Известную украинскую режиссерку в мире и Украине отмечают благодаря ее креативности и яркости.

Впервые Таня Муиньо была номинирована на "Грэмми" в 2022 году с клипом на песню Montero (Call Me By Your Name) рэпера Lil Nas X, второй раз - в 2023 году с песней "As It Was" Гарри Стайлза.

В 2023 году режиссер Таня Муиньо получила награду MTV Video Music Awards в категории "Лучшая артрежиссура" за клип на песню Attention американской рэперши Doja Catу.

Полномасштабную войну режиссер застала в Лондоне, когда снимала клип для певца Гарри Стайлза. Тогда музыкант предложил поставить работу на паузу, однако Таня отказалась. Несмотря на то, что ей было морально тяжело, она продолжила работу над клипом.

Сегодня Таня продолжает создавать клипы для известных мировых и украинских звезд. Последним творчеством Муиньо стал клип для певицы Дженнифер Лопес на песню Can't Get Enough.

Церемония награждения состоится 20 марта.