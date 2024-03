До рейтингу "УП100. Сила жінок" увійшла відома кліпмейкерка Таня Муіньо

Експерти відзначили режисерку у категорії "Креативні індустрії".

Свою зіркову карʼєру Таня Муіньо розпочала зі співпраці з українським виконавцем Monatik. А світову славу, як режисерки вона отримала після того, як зняла кліп для співачки Katy Perry. З того часу Муіньо знімає кліпи й для світових зірок, серед яких Cardi B, ROSALÍA, Гаррі Едвард Стайлз, Post Malone, The Weeknd тощо.

Відому українську режисерку у світі та Україні відзначають завдяки її креативності та яскравості.

Вперше Таня Муіньо була номінована на "Ґреммі" у 2022 році з кліпом на пісню Montero (Call Me By Your Name) репера Lil Nas X, вдруге – у 2023 році з піснею "As It Was" Гаррі Стайлза.

У 2023 році режисерка Таня Муіньо отримала нагороду MTV Video Music Awards у категорії "Найкраща артрежисура" за кліп на пісню Attention американської реперки Doja Catу.

Повномасштабну війну режисерка застала у Лондоні, коли знімала кліп для співака Гаррі Стайлза. Тоді музикант запропонував поставити роботу на паузу, проте Таня відмовилася. Попри те, що їй було морально важко, вона продовжила роботу над кліпом.

Сьогодні Таня продовжує створювати кліпи для відомих світових та українських зірок. Останнім творчим доробком Муіньо став кліп для співачки Дженніфер Лопес на пісню Can’t Get Enough.

Слідкуй за анонсами та дізнавайся, хто ще увійшов до списку лідерок проєкту "УП100. Сила жінок".

Церемонія нагородження відбудеться 20 березня.