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Британская разведка предположила, что позволяет оккупантам продвигаться на запад от Авдеевки

"Европейская правда"Четверг, 29 февраля 2024, 13:30
Британская разведка предположила, что позволяет оккупантам продвигаться на запад от Авдеевки
скриншот

Британская разведка утверждает, что Россия сейчас пытается воспользоваться тем фактом, что после потери Авдеевки у украинских сил нет хорошо защищенных позиций для осуществления обороны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании от 29 февраля

Детали: Ведомство отмечает, что территория к западу от Авдеевки остается в центре усилий российского наступления на востоке Украины. В частности, со времени захвата Авдеевки российские силы продвинулись на 6 км от центра города.

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"Россия почти наверняка получила контроль над несколькими селами в районе: Ласточкино, Степное и Северное. Эти тактические достижения служат главным образом консолидации российских позиций вокруг Авдеевки", - говорится в обзоре.

Британские аналитики утверждают, что Россия также, вероятно, пытается наращивать темп на этой оси, воспользовавшись преимуществом того факта, что там меньше фиксированных, хорошо защищенных позиций и городской застройки, которые украинские силы могут использовать для обороны.

Напомним, командующий Вооруженных сил Великобритании адмирал сэр Тони Радакин считает, что Украина будет испытывать недостаток боеприпасов и находиться в невыгодном положении в войне с Россией в течение нескольких месяцев, пока Запад не согласует дальнейшие шаги в поддержку Киева.

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По оценкам разведывательного центра Сил обороны Эстонии, захват Авдеевки в Донецкой области не обеспечил того позитивного освещения в СМИ, которое было нужно российскому руководству перед президентскими выборами.

Темы: ВеликобританияразведкаАвдеевка
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