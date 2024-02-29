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Буданов об увольнении Залужного: Если все было прекрасно, то почему мы там, где есть?

Ирина БалачукЧетверг, 29 февраля 2024, 09:53
Буданов об увольнении Залужного: Если все было прекрасно, то почему мы там, где есть?
Кирилл Буданов. Фото из Telegram

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов не верит, что к увольнению Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ привели какие-то личные разногласия между ним и президентом Владимиром Зеленским.

Источник: CBC News

Дословно издание: "Отвечая на вопрос об очевидном расколе, Буданов сказал, что вряд ли могут быть личные разногласия между мужчинами, когда один из них является "прямым подчиненным другого".

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Он также считает, что Зеленский принял правильное решение, заменив Залужного".

Прямая речь Буданова: "Если все хорошо, и все прекрасно, и все делается правильно, то почему мы оказались в той ситуации, в которой оказались?".

Что было раньше: В январе издание FT со ссылкой на несколько источников сообщало, что возможными кандидатами на должность главнокомандующего ВСУ вместо Залужного были командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский и руководитель Главного управления военной разведки Кирилл Буданов, которые являются близкими к Зеленскому.

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Источники BBC в военных кругах сообщали, что ни Сырский, ни Буданов не горят желанием занимать кресло Залужного и отказались от этого назначения. В то же время источник в одной из украинских спецслужб сказал изданию, что невозможно представить, что какой-либо генерал откажется выполнять решение президента о назначении главнокомандующим.

Узнать больше: Отставка на повторе. Почему Зеленский (не) увольняет Залужного

Армия без Залужного. Кто такой генерал Сырский, которого Зеленский назначил главнокомандующим

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Темы: БудановЗалужныйувольнение
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