Буданов об увольнении Залужного: Если все было прекрасно, то почему мы там, где есть?
Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов не верит, что к увольнению Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ привели какие-то личные разногласия между ним и президентом Владимиром Зеленским.
Источник: CBC News
Дословно издание: "Отвечая на вопрос об очевидном расколе, Буданов сказал, что вряд ли могут быть личные разногласия между мужчинами, когда один из них является "прямым подчиненным другого".
Он также считает, что Зеленский принял правильное решение, заменив Залужного".
Прямая речь Буданова: "Если все хорошо, и все прекрасно, и все делается правильно, то почему мы оказались в той ситуации, в которой оказались?".
Что было раньше: В январе издание FT со ссылкой на несколько источников сообщало, что возможными кандидатами на должность главнокомандующего ВСУ вместо Залужного были командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский и руководитель Главного управления военной разведки Кирилл Буданов, которые являются близкими к Зеленскому.
Источники BBC в военных кругах сообщали, что ни Сырский, ни Буданов не горят желанием занимать кресло Залужного и отказались от этого назначения. В то же время источник в одной из украинских спецслужб сказал изданию, что невозможно представить, что какой-либо генерал откажется выполнять решение президента о назначении главнокомандующим.
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Предыстория:
- 8 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженных сил.
- Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины.
- Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк среди причин увольнения Валерия Залужного назвал необходимость пересмотреть тактику действий и не допустить стагнации по линии фронта.
- Президент Владимир Зеленский отвечая на вопрос, почему уволили главнокомандующего Вооруженными силами генерала Валерия Залужного и ключевое руководство ВСУ, сказал, что это перезагрузка, перестройка и изменение менеджмента военного командования.