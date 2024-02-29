На Харьковщине планируют ввести обязательную эвакуацию еще из 18 сел
В Харьковской области планируют ввести обязательную эвакуацию семей с детьми еще из 18 сел.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов
Прямая речь: "В ближайшее время на Совете обороны области поднимем вопрос о принудительной эвакуации семей с детьми из 18 сел Великобурлукской и Ольховатской громад.
Сейчас там проживают семьи со 161 ребенком. Ежедневно они рискуют жизнями, ведь россияне используют весь арсенал оружия: артиллерию, БПЛА, минометы, авиацию.
В 57 населенных пунктах Великобурлукской, Ольховатской, Кондрашевской, Куриловских громадах проживают 1082 ребенка. Здесь планируем ввести обязательную эвакуацию. Есть письма от Купянской РГА".
Детали: Синегубов добавил, что к процессу эвакуации привлечены почти 20 волонтерских организаций областного координационного центра.
По его словам, 28 329 человек за все время переехали в более безопасные условия, из них 869 детей. А с начала этого года - полторы тысячи человек, из них 140 детей.
Он подчеркнул, что ОВА, волонтеры, международные организации оказывают помощь, сопровождение, жилье на первое время и не только.
Предыстория:
- В августе 2023 года власти начали обязательную эвакуацию семей с детьми из 37 населенных пунктов Купянского района Харьковской области в связи с усилением российских обстрелов.
В конце ноября сообщалось, что всего из трех громад Купянского района, где была объявлена эвакуация, вместе с родителями вывезли 299 детей.
- В декабре 2023 года власти Харьковской области сообщили, что рассматривают возможность расширения перечня прифронтовых громад, из которых будут осуществлять принудительную эвакуацию в связи с российскими обстрелами.
- В Харьковской области расширили зону обязательной эвакуации семей с детьми.