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На Харьковщине планируют ввести обязательную эвакуацию еще из 18 сел

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 29 февраля 2024, 21:51
На Харьковщине планируют ввести обязательную эвакуацию еще из 18 сел
ЭВАКУАЦИЯ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ГСЧС

В Харьковской области планируют ввести обязательную эвакуацию семей с детьми еще из 18 сел.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "В ближайшее время на Совете обороны области поднимем вопрос о принудительной эвакуации семей с детьми из 18 сел Великобурлукской и Ольховатской громад. 

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Сейчас там проживают семьи со 161 ребенком. Ежедневно они рискуют жизнями, ведь россияне используют весь арсенал оружия: артиллерию, БПЛА, минометы, авиацию.

В 57 населенных пунктах Великобурлукской, Ольховатской, Кондрашевской, Куриловских громадах проживают 1082 ребенка. Здесь планируем ввести обязательную эвакуацию. Есть письма от Купянской РГА".

Детали: Синегубов добавил, что к процессу эвакуации привлечены почти 20 волонтерских организаций областного координационного центра.

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По его словам, 28 329 человек за все время переехали в более безопасные условия, из них 869 детей. А с начала этого года - полторы тысячи человек, из них 140 детей. 

Он подчеркнул, что ОВА, волонтеры, международные организации оказывают помощь, сопровождение, жилье на первое время и не только.

Предыстория:

Темы: Харьковская областьэвакуациядети
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