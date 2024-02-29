Тысячи грузовиков с российской агропродукцией ездят через Беларусь в Польшу – расследование УП

Журналист УП Михаил Ткач показал в расследовании, как тысячи польских грузовиков с российской агропродукцией ездят через Беларусь в Польшу и обратно.

Источник: расследование Михаила Ткача

Детали: Мужчина по просьбе съемочной группы УП позвонил по телефону в польскую компанию и представился менеджером реальной белорусской компании. Он предложил приобрести российский рапсовый шрот под белорусскими документами.

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Менеджер польской фирмы попросил направить условия поставки на электронную почту.

Хотя в сентябре 2023 г. после протестов фермеров, Польша запретила ввоз рапсового шрота из Украины. После этого объем продукции, который продолжал уезжать из Беларуси, постоянно увеличивается.

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Прямая речь Ткача: "Для понимания, только через три месяца после введения запрета на украинскую продукцию, поляки приобрели через Беларусь рапсовый шрот почти на $8 млн".

Детали: Возле КПП "Кукурики" мы насчитали сотни фур, которые беспрепятственно заехали в Польшу со стороны Белоруссии. Судя по общению с представителями агрофирм, сначала российская агропродукция следует в Беларусь, там ее перегружают в специальных центрах на грузовики с польской регистрацией, а дальше фуры отправляются в Польшу по адресам крупных компаний.

Один из таких центров в Беларуси – терминал Колядичи Государственного предприятия "БТЛЦ" в Минске.

По информации польских источников УП и данным из открытых и закрытых баз, в Польше есть, по меньшей мере, три компании, которые являются крупнейшими покупателями агропродукции из России: Bromex, Diaspolis и Kampol Krzysztof Łużniak.

Редактор "Экономической правды" Дмитрий Денков отмечает, что в целом Польше и другим странам ЕС никто не запрещал торговать с Россией и Беларусью, ведь нет санкций, касающихся именно агропродукции.

Прямая речь Денкова: "Для Европы эти страны несут потенциальную угрозу, но они все равно продолжают торговать с ними агропродукцией. Если мы возьмем баланс торговли агропродукцией между Польшей и Россией, то самое удивительное: у них даже этот товарооборот растет и цифры торговли выросли по сравнению с 2021 годом".

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