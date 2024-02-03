Часть Кривого Рога и 5 общин района снова без света

Из-за перегрузки сетей некоторые районы Кривого Рога, а также окружающие 5 общин остались без электроснабжения.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

Дословно: "Из-за перегрузки сетей Криворожье снова частично обесточено.

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Без света некоторые районы Кривого Рога. А также 5 общин: Широковская, Гречаноподовская, Карповская, Новолатовская и Зеленодольская.

Энергетики работают, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию, запитать дома и предприятия".

Что предшествовало: В ночь на субботу в Кривом Роге из-за удара беспилотника были обесточены две котельные и 7500 абонентов.

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Энергетики города вводили графики аварийных отключений по алгоритму, который был в прошлом году во время блэкаутов.

Позже в ОВА сообщили, что в Кривом Роге уже запитаны все потребители, чьи дома обесточила ночная атака.

Как отметили в Минэнерго, мероприятия по устранению последствий атак продолжаются. Для восстановления стабильного обеспечения светом в городе все еще могут временно ограничивать поставки электроэнергии.