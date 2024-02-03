Стала известна новая дата боя Усика и Фьюри

Бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, который должен был состояться 17 февраля, перенесен на 18 мая 2024 года.

Источник: Суспільне спорт со ссылкой на промоутерскую компанию британца Queensberry Promotions

Детали: Место проведения поединка не изменилось – он пройдет в саудовском Эр-Рияде. Усик и Фьюри будут бороться за звание абсолютного чемпиона – первого в супертяжелом весе с 1999 года.

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Организацией боя в городе Эр-Рияд занимается Турки Аль аш-Шейх, глава Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии.

Во время прямого эфира с Фьюри и Усиком Аль аш-Шейх сообщил, что в условиях проведения боя появилась новая деталь. По словам функционера, если один из боксеров не сможет выйти на поединок 18 мая, то заплатит 10 миллионов долларов компенсации другому.

Прямая речь Аль аш-Шейха: "Последняя попытка, когда мы можем провести этот бой, и я определил дату – 18 мая. Я имею гарантии от обоих боксеров – 10 миллионов [долларов], если кто-то откажется от боя [получит его соперник]. 10 миллионов не от нас, мы гарантируем это - 10 миллионов из их личных средств".

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Больше деталей: Бой Усик – Фьюри за четыре основных титула в супертяжелом весе пытаются организовать с 2022 года. В начале прошлого года стороны не сумели согласовать условия встречи, но в конце концов пришли к согласию и подписали отдельные контракты в сентябре.

Чемпионский поединок затем планировали на декабрь. Впоследствии он был отложен после сложной победы Фьюри над Франсисом Нганну в конце октября и должен был состояться 17 февраля. Однако британец получил рассечение над глазом во время спарринга и объявил, что не сможет боксировать.

Представители Усика, по данным СМИ, пытались найти Александру нового соперника на 17 февраля. В частности, о готовности боксировать с украинцем заявил обязательный претендент по линии IBF, непобежденный Филип Хргович. Впрочем, в итоге организаторы перенесли весь вечер бокса 17 февраля на три месяца.

Последним боем Усика остается победа в августе 2023 года над обязательным претендентом Даниэлем Дюбуа. Украинец нокаутировал соперника в девятом раунде – это его пятая победа в супертяжелом весе и 21-я подряд в профессиональной карьере.

Что предшествовало: Накануне стало известно, что бой Усика и Фьюри за четыре основных титула чемпиона мира в супертяжелом весе не состоится в запланированную дату 17 февраля.

Менеджер Усика назвал Фьюри трусом после того, как тот перенес долгожданный бой.