Ночью в Кривом Роге восстановили свет всем жителям

Энергетики, которые работали круглосуточно, в полночь восстановили свет в каждый дом в Кривом Роге и районе после перезагрузки сетей.

Источник: Днепропетровская ОГА

Дословно: "Энергетики работают круглосуточно, чтобы преодолеть темноту.

Реклама:

После вчерашнего перегрузки сетей они запитали Кривой Рог и общины района. Уже в полночь вернули свет в каждый дом".

Детали: Также ночью россияне атаковали Никополь из тяжелой артиллерии, пострадавших нет.

Что предшествовало: В ночь на субботу в Кривом Роге из-за удара беспилотника были обесточены две котельные и 7500 абонентов.

ВИДЕО ДНЯ

Энергетики города вводили графики аварийных отключений по алгоритму, который был в прошлом году во время блэкаутов.

Позже вечером из-за перегрузки сетей некоторые районы Кривого Рога, а также окружающие 5 общин остались без электроснабжения.