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Министр по делам ветеранов Лапутина подала в отставку

Евгений Кизилов, Роман РоманюкПонедельник, 5 февраля 2024, 17:50
Министр по делам ветеранов Лапутина подала в отставку
Юлия Лапутина. Фото: Минветеранов в facebook

Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина подала заявление об отставке с занимаемой должности.

Источник: представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram

Прямая речь: "В Верховную Раду Украины поступило заявление Лапутиной Юлии Анатольевны об отставке с должности Министра по делам ветеранов Украины".

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Детали: Мельничук не объяснил причины увольнения.

Источники в правительстве предоставили "Украинской правде" фотографию заявления.

 

Что предшествовало: На днях президент Владимир Зеленский заявил, что размышляет над перезагрузкой направления руководства страной.

ВИДЕО ДНЯ

Верховная Рада назначила Юлию Лапутину на должность министра по делам ветеранов 18 декабря 2020 года.

Лапутина имеет звание генерала.

Темы: Кабинет министровотставка
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