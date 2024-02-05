Министр по делам ветеранов Лапутина подала в отставку

Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина подала заявление об отставке с занимаемой должности.

Источник: представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram

Прямая речь: "В Верховную Раду Украины поступило заявление Лапутиной Юлии Анатольевны об отставке с должности Министра по делам ветеранов Украины".

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Детали: Мельничук не объяснил причины увольнения.

Источники в правительстве предоставили "Украинской правде" фотографию заявления.

Что предшествовало: На днях президент Владимир Зеленский заявил, что размышляет над перезагрузкой направления руководства страной.

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Верховная Рада назначила Юлию Лапутину на должность министра по делам ветеранов 18 декабря 2020 года.

Лапутина имеет звание генерала.