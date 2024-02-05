Bihus.Info заявляет, что за ними следила СБУ

Журналисты-расследователи из Bihus.Info говорят, что идентифицировали тех, кто установил скрытые камеры в гостиничные номера для слежки за редакцией. Это была Служба безопасности Украины.

Источник: сайт Bihus.Info

Детали: Сообщается, что сделать это удалось благодаря видео с камер безопасности комплекса, где редакция находилась 27 декабря 2023 года.

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Журналисты пишут, что за операцию отвечал департамент защиты национальной государственности СБУ. Судя по видео, к установке техники, вероятно, привлекали и департамент оперативно-технического обеспечения СБУ.

Операция спецслужбы длилась 6 суток.

Сначала представители СБУ под легендой заказа корпоратива для офисных сотрудников дважды в период 15-22 декабря 2023 г. прибывали в комплекс, чтобы детально осмотреть номера, в которые заселится редакция Bihus.Info.

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Группу, осматривавшую заведение, возглавлял высокий худой мужчина. В нем редакция идентифицировала Кравченко Игоря Борисовича, сотрудника СБУ.

Фото: Bihus.Info

Затем, 26 декабря, под легендой собственного корпоратива в комплекс прибыли три десятка человек снова во главе с тем же Кравченко. Они привезли большие чемоданы, в которых вероятно находилась необходимая для установки техника.

Фото: Bihus.Info

Среди людей в группе журналисты также узнали Евгения Александровича Коноваленко, который регулярно заходит внутрь ДЗНГ. В 2020 году он подавал декларацию как сотрудник СБУ.

27 декабря, кроме Bihus.Info, в комплекс заселились несколько человек, также связанные с Игорем Кравченко. Как следует из камер безопасности комплекса - для ведения наружного наблюдения за редакцией.

После выезда Bihus.Info из комплекса, вечером 28 декабря, в большинство номеров, где находилась редакция, заехала другая группа мужчин. В этой группе, которая очевидно приезжала забирать скрытую технику, также был по меньшей мере один из тех, кто ранее посещал "корпоратив" с Игорем Кравченко.

Фото: Bihus.Info

1 января в комплекс вернулась еще одна, уже третья, группа.

Редакция считает, что скрытые камеры были незаконно установлены в сауне и по меньшей мере 8 комнатах (дома "Морковь", "Вишенки", "Хата 2", "Хата3").

Что предшествовало: 31 января президент Владимир Зеленский уволил начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Романа Семенченко.

16 января в сеть слили видео, где сотрудники проекта расследований Bihus.Info вероятно употребляют наркотические вещества, руководитель проекта Денис Бигус записал видеообращение с объяснениями и заверил, что все, кто сотрудничает с Bihus.Info, сдадут тесты на употребление наркотиков.

17 января Служба безопасности Украины заявила, что расследует обстоятельства незаконного прослушивания и видеосъемки представителей проекта Bihus.Info. По данному факту открыто уголовное производство.