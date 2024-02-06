Слежку СБУ за Bihus.Info прокомментировал министр юстиции: Стыд за "работу" спецслужбы

Министр юстиции Денис Малюська на фоне скандала со слежкой за журналистами-расследователями Bihus.Info считает, что в Украине необходимо усилить контроль за действиями спецслужб.

Источник: Малюська в Facebook

Прямая речь: "Пересмотрел сюжет BIHUS.Info. Горжусь качеством расследования журналистов. Стыд за "работу" спецслужбы...

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По Закону о СБУ контроль над спецслужбой осуществляют ВРУ, президент и прокуратура. Президент первый шаг сделал раньше, уволив руководителя департамента. Думаю, нужна оперативная реакция и коммуникация ВСЕХ ветвей власти. Имхо, нам нужно больше контроля за действиями спецслужб внутри страны".

Детали: В то же время, считает министр, в работе за рубежом (в РФ в частности) и на фронте СБУ - "красавчики", там все хорошо и трогать их не стоит.

По мнению Малюськи, учитывая внимание международных медиа, прикованное к Украине, у Украины есть не более суток, чтобы показать "правильную реакцию" и сделать "правильные месседжи".

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