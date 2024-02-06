ВСУ вывели из строя треть кораблей Черноморского флота РФ – Стратком
Вторник, 6 февраля 2024, 12:06
По данным Генштаба ВСУ украинские силы вывели из строя за время широкомасштабного вторжения около 33% боевых кораблей Черноморского флота РФ.
Источник: Стратком ВСУ в Telegram
Дословно: "По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, наши военные вывели из строя 24 российских корабля и одну подводную лодку.
Реклама:
По данным из открытых источников, по состоянию на начало широкомасштабного вторжения Черноморский флот РФ насчитывал 74 боевых корабля".
Предыстория:
- В четверг Главное управление разведки сообщило, что в ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года воины спецподразделения "Group 13" ГУР Минобороны уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ.
- 4 августа 2023 года Служба безопасности Украины заявила, что провела спецоперацию в бухте Новороссийска в России: там надводный дрон повредил большой десантный корабль "Оленегорский горняк", нанеся "серьезную пробоину".
- По данным разведки, из-за украинских атак на военный флот России оккупанты пытаются создать военно-морскую базу в Очамчире на оккупированной территории Грузии.
ВИДЕО ДНЯ