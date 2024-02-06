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ВСУ вывели из строя треть кораблей Черноморского флота РФ – Стратком

Алена МазуренкоВторник, 6 февраля 2024, 12:06
ВСУ вывели из строя треть кораблей Черноморского флота РФ – Стратком
скриншот

По данным Генштаба ВСУ украинские силы вывели из строя за время широкомасштабного вторжения около 33% боевых кораблей Черноморского флота РФ.

Источник: Стратком ВСУ в Telegram

Дословно: "По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, наши военные вывели из строя 24 российских корабля и одну подводную лодку.

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По данным из открытых источников, по состоянию на начало широкомасштабного вторжения Черноморский флот РФ насчитывал 74 боевых корабля".

Предыстория:

  • В четверг Главное управление разведки сообщило, что в ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года воины спецподразделения "Group 13" ГУР Минобороны уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ.
  • 4 августа 2023 года Служба безопасности Украины заявила, что провела спецоперацию в бухте Новороссийска в России: там надводный дрон повредил большой десантный корабль "Оленегорский горняк", нанеся "серьезную пробоину".
  • По данным разведки, из-за украинских атак на военный флот России оккупанты пытаются создать военно-морскую базу в Очамчире на оккупированной территории Грузии.

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Темы: флотКрымоккупациявойна
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