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В Раде проголосовали за вызов главы СБУ из-за прослушки Bihus

Татьяна ЛозовенкоВторник, 6 февраля 2024, 13:57
В Раде проголосовали за вызов главы СБУ из-за прослушки Bihus
ВАСИЛИЙ МАЛюк ФОТО СБУ

Народные депутаты проголосовали за вызов главы Службы безопасности Украины Василия Малюка в Верховную Раду с докладом о прослушивании Bihus.info

Источник: нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко

Прямая речь Железняка: "После выступления председателя комитета по свободе слова Юрчишина по прослушиванию Bihus, я вынес на голосование вопрос вызова председателя СБУ в Раду. За - 159 Решение принято".

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Детали: То, что Рада проголосовала, также подтвердил нардеп Гончаренко.

 
фото с телеграма Железняка

Что предшествовало:

  • 16 января в сеть слили видео, где сотрудники проекта расследований Bihus.Info, вероятно, употребляют наркотические вещества. Руководитель проекта Денис Бигус записал видеообращение с объяснениями и заверил, что все, кто сотрудничает с Bihus.Info, сдадут тесты на употребление наркотиков.
  • 5 февраля журналисты-расследователи Bihus.Info сообщили, что идентифицировали тех, кто установил скрытые камеры в гостиничные номера для слежки за редакцией. За операцию отвечал департамент защиты национальной государственности СБУ.
  • 31 января президент Владимир Зеленский уволил начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Романа Семенченко.
  • 5 февраля Служба безопасности Украины заявила, что руководство приняло кадровые решения относительно своего департамента и что среди клиентов наркодилеров "обнаружили отдельных сотрудников Bihus.Info".

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Темы: СБУВерховная Рада
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