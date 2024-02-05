В СБУ приняли "кадровые решения" после расследования Bihus.Info о слежке
Служба безопасности Украины 5 февраля заявила, что руководство приняло кадровые решения по Департаменту защиты национальной государственности после расследования Bihus.Info о незаконной слежке за журналистами.
Источник: пресс-служба СБУ
Дословно: "Руководством СБУ также приняты соответствующие кадровые решения по Департаменту защиты национальной государственности и оптимизированы направления его работы".
Детали: Также в СБУ указывают, что среди клиентов наркодилеров обнаружены отдельные сотрудники "Bihus.Info".
В частности сообщают об операторе, которая фигурировала в уголовном производстве по незаконному производству, изготовлению, приобретению, хранению, перевозке, пересылке или сбыту наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
СБУ открыла уголовное производство по ст. 359 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).
Что предшествовало:
- Журналисты-расследователи из Bihus.Info сообщили, что идентифицировали тех, кто установил скрытые камеры в гостиничные номера для слежения за редакцией.
- За операцию отвечал департамент защиты национальной государственности СБУ. Судя по видео, к установке техники, вероятно, привлекали и департамент оперативно-технического обеспечения СБУ.
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31 января президент Владимир Зеленский уволил начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Романа Семенченко.
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16 января в сеть слили видео, где сотрудники проекта расследований Bihus.Info вероятно употребляют наркотические вещества, руководитель проекта Денис Бигус записал видеообращение с объяснениями и заверил, что все, кто сотрудничает с Bihus.Info, сдадут тесты на употребление наркотиков.
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17 января Служба безопасности Украины заявила, что расследует обстоятельства незаконного прослушивания и видеосъемки представителей проекта Bihus.Info. По данному факту открыто уголовное производство.