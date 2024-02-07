В Николаеве есть погибший, раненые, много поврежденных домов
В Николаеве в результате российской ракетной атаки есть погибший и раненые, повреждены жилые дома, водопроводные и газовые сети, сообщил городской голова города Александр Сенкевич.
Источник: Сенкевич в Telegram, МВД в Telegram
Прямая речь мэра: "Есть поврежденные жилые дома. Около 20 из них − без крыш. Повреждения газовых и водопроводных сетей − коммунальщики уже ликвидируют. Есть раненые".
По его словам, один человек госпитализирован, остальным оказали помощь на месте.
Мэр подчеркнул, что строительные бригады уже выехали на места, и пообещал, что людям окажут всю необходимую помощь.
Позже Сенкевич сообщил, что мужчина, которого госпитализировали после обстрела, умер в реанимации. У него были тяжелые минно-взрывная и черепно-мозговая травма.
Позже в МВД уточнили, что россияне атаковали Николаев ударными БпЛА и ракетами. В результате обстрелов погиб 70-летний мужчина. Еще один местный житель получил ранения.
На месте работают все необходимые службы.
Предыстория:
- Утром 7 февраля Россия наносит ракетный удар по Украине, по всей территории страны объявили воздушную тревогу.
- В Харькове и в Черкасской области прогремели взрывы, сообщалось, что ракеты маневрировали над западными областями. Позже глава Львовской ОВА сообщил, что взрывы прогремели в Дрогобыче.
- Также звуки взрывов слышали в Киеве и области.