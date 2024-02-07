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В Николаеве есть погибший, раненые, много поврежденных домов

Ирина БалачукСреда, 7 февраля 2024, 07:45
В Николаеве есть погибший, раненые, много поврежденных домов
Последствия российских ударов по Николаеву 7 февраля. Фото Полиции

В Николаеве в результате российской ракетной атаки есть погибший и раненые, повреждены жилые дома, водопроводные и газовые сети, сообщил городской голова города Александр Сенкевич.

Источник: Сенкевич в Telegram, МВД в Telegram

Прямая речь мэра: "Есть поврежденные жилые дома. Около 20 из них − без крыш. Повреждения газовых и водопроводных сетей − коммунальщики уже ликвидируют. Есть раненые".

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По его словам, один человек госпитализирован, остальным оказали помощь на месте. 

 
Последствия удара по Николаеву 
Фото из Telegram Сенкевича 

Мэр подчеркнул, что строительные бригады уже выехали на места, и пообещал, что людям окажут всю необходимую помощь. 

 
Фото полиции

Позже Сенкевич сообщил, что мужчина, которого госпитализировали после обстрела, умер в реанимации. У него были тяжелые минно-взрывная и черепно-мозговая травма. 

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Фото полиции 

Позже в МВД уточнили, что россияне атаковали Николаев ударными БпЛА и ракетами. В результате обстрелов погиб 70-летний мужчина. Еще один местный житель получил ранения.

На месте работают все необходимые службы.

Предыстория:

Темы: Николаевракетный удар
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