В Николаеве есть погибший, раненые, много поврежденных домов

В Николаеве в результате российской ракетной атаки есть погибший и раненые, повреждены жилые дома, водопроводные и газовые сети, сообщил городской голова города Александр Сенкевич.

Источник: Сенкевич в Telegram, МВД в Telegram

Прямая речь мэра: "Есть поврежденные жилые дома. Около 20 из них − без крыш. Повреждения газовых и водопроводных сетей − коммунальщики уже ликвидируют. Есть раненые".

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По его словам, один человек госпитализирован, остальным оказали помощь на месте.

Последствия удара по Николаеву Фото из Telegram Сенкевича

Мэр подчеркнул, что строительные бригады уже выехали на места, и пообещал, что людям окажут всю необходимую помощь.

Фото полиции

Позже Сенкевич сообщил, что мужчина, которого госпитализировали после обстрела, умер в реанимации. У него были тяжелые минно-взрывная и черепно-мозговая травма.

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Фото полиции

Позже в МВД уточнили, что россияне атаковали Николаев ударными БпЛА и ракетами. В результате обстрелов погиб 70-летний мужчина. Еще один местный житель получил ранения.

На месте работают все необходимые службы.

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