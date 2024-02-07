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Медведев снова угрожает миру "апокалипсисом"

Ирина БалачукСреда, 7 февраля 2024, 11:45
Медведев снова угрожает миру апокалипсисом
Дмитрий Медведев. Фото РИА Новости

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев снова решил поугрожать НАТО и европейским лидерам ракетами со "специальными боеголовками" и "апокалипсисом".

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь российского чиновника: "Сунак, Шольц, Макрон, норвежские, финские, польские и прочие начальники из натовских стран талдычат, что "мы должны быть готовы к войне с Россией"… Если, не дай Бог, такая война случится, то она не пойдёт по сценарию СВО (так россияне называют войну против Украины − ред.). Она не будет вестись в окопах с применением артиллерии, бронетехники, дронов и средств РЭБ.

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Ввиду несопоставимости наших военных потенциалов, у нас просто не останется выбора. Ответ будет ассиметричным. Для защиты территориальной целостности нашей страны будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками. Это основано на наших доктринальных военных документах и хорошо известно всем. И это и есть тот самый пресловутый Апокалипсис. Конец всему".

Детали: Медведев не впервые угрожает странам Европы и НАТО. При этом он каждый раз заявляет, что Россия якобы не имеет "планов конфликта со странами НАТО и ЕС".

"Западные политики должны говорить своим избирателям горькую правду, а не держать их за безмозглых идиотов. Объяснять им, что реально случится, а не повторять лживую мантру о готовности к войне с Россией", − пригрозил российский чиновник.

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Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину, приспешники российского диктатора Владимира Путина неоднократно повторяли, что они якобы воюют не с Украиной, а с НАТО.

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Темы: МедведевНАТОМакронШольц
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